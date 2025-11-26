El gol de Rivaldo con Olympiacos que anunció la primera caída de Florentino

Nueve veces ha viajado el Real Madrid a Atenas y ninguna de ellas ha ganado. El balance es de seis empates y tres derrotas. La maldición empezó en 1971, cuando el Real Madrid se enfrentó al Chelsea en la final de la Recopa de Europa en el Estadio Karaiskakis. El primer partido terminó en empate a uno, mientras que el duelo de desempate, dos días después y en el mismo recinto, terminó con derrota para los blancos por 2-1. En diciembre de 2005 se produciría un episodio ante Olympiacos que fue el prólogo a la primera caída de Florentino en el Real Madrid.

Una alineación de canteranos

La que le llevó a renunciar de la presidencia del club a la que después volvería con el llanto de haber malcriado a los Galácticos. Un error que no quiere que aconteza de nuevo, aunque exista territorio abonado para ello. En aquel frío diciembro de 2025, un viejo enemigo -y de los buenos- como Rivaldo, fue el verdugo que tumbó a López Caro en su estreno. El hasta hace nada, por aquel entonces, entrenador del Castilla. La apuesta desesperada después de que fracasase el 'cuadrado mágico' de Luxemburgo, con su 4-2-2-2.

Aquella victoria de Olympiacos le valió de poco al conjunto griego, pero supuso evidenciar que el Real Madrid languidecía. López Caro, sabiendo que la clasificación para las eliminatorias estaba hecha, se limpió a la mayoría de estrellas y le dio la oportunidad a los canteranos. Quiso dejar su huella desde el principio, aunque aquella marca acabaría volviéndose en su contra, con sonados enfrentamientos como el que mantuvo con Beckham. La suya era una voz a la que nunca se le dio la acreditación suficiente.

Después de un intercambio de golpes entre dos equipos que parecían condenados a la nada, el duelo, con dos goles parejos se animó hasta que Rivaldo terminó decidiendo en el desenlace después de malograr varias oportunidades claras. "Recién había terminado un partido con el Castilla y me dijeron que habían cesado a Luxemburgo y que yo era el elegido para dirigir el equipo. Me tocó subirme al avión con urgencia y volar hacia Madrid. Ahí es cuando empecé a pensar lo que vendría a partir de entonces. No es que llegara a sentir miedo de hacerme cargo del Real Madrid, pero sí que era consciente de todo lo que eso conllevaba", confesó López Caro tiempo después.

La salida de Florentino

La salida de Florentino el 27 de febrero de 2006 apuntilló su suerte: "El día más difícil de todos. Fue tras perder en la Liga ante el Mallorca a domicilio a finales de febrero de 2006. Yo estaba en un acto de la Fundación del Real Madrid en la cárcel de Segovia, en una charla con los presos. Ahí me sorprendió una llamada de Florentino Pérez para decirme que presentaba su dimisión como presidente. No tenía por qué haberme llamado, pero quiso hacerlo antes de que se conociera por los medios de comunicación".

El técnico de navegar en aquel primer Galacticidio intentó convencer a Florentino para que se quedase, "pero él lo tenía muy claro. Tenía muy claro que era momento de irse, y la verdad es que todo fue complicado. Mi confianza era absoluta con Florentino Pérez, y, sin ese vínculo, es cierto que fue complicado. En algunos momentos me llegué a sentir, de alguna manera, solo". Como ahora se ha sentido Xabi Alonso, que afronta un duelo decisivo, también ante Olympiacos, con las estrellas sobrevolando en su contra.