El gol del City no se podía anular aunque el balón hubiera salido por la línea de banda

El VAR no podía revisarlo, porque la fase de ataque de los ingleses arranca después 'beIN Sports' confirmó con teconología 3D que el balón había salido, pero entiende lo mismo

Tras la igualada del Real Madrid en el Santiago Bernabéu (1-1) en el partido de ida de las semifinales de Champions contra el Manchester City, cargaron Carlos Ancelotti y Luka Modric contra la actuación arbitral al entender que el gol de Kevin de Bruyne no debió subir al marcador porque antes, durante la jugada, el balón había rebasado la línea de banda.

Sin embargo, Pavel Fernádez, analista arbitral en 'RadioMARCA' y 'Gol TV' explicó que el tanto es perfectamente válido. "Reclaman los blancos que el balón salió por banda antes del gol de De Bruyne. El VAR no puede revisarlo, porque la fase de ataque de los ingleses arranca después, tras una pérdida de Camavinga. No puede revisarse tan atrás", afirmó en el programa 'Marcador Europeo' de 'Radio MARCA'. Se trataría, por tanto, de otra jugada diferente a la del gol, por lo que el VAR no puede interferir en ella.

Poco después, 'beIN Sports' confirmó tras el partido con tecnología 3D que el balón salió por completo fuera del terreno de juego antes del gol de De Bruyne, pero que por el mismo motivo que explicaba el analista el tanto del Manchester City estaba bien concedido.