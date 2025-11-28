Girona - Real Madrid: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Real Madrid busca reencontrarse con el triunfo en Liga en su visita al Girona. El conjunto de Xabi Alonso se enfrenta a los de Míchel en un momento importante de la competición, con los blancos sumidos en una mala racha y el conjunto catalán tratando de asomar la cabeza, pero todavía situado en puestos de descenso.

Será el tercer partido consecutivo fuera de casa en Liga para el equipo blanco. Sus dos últimos partidos se resolvieron con empates ante el Rayo Vallecano y el Elche. Dos encuentros en los que el Real Madrid dejó una imagen preocupante y que permitieron que el Barça recortara la renta que habían adquirido los de Xabi Alonso.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, durante el partido contra Olympiacos. / Associated Press/LaPresse / LAP

A pesar de todo, el conjunto madridista llega a Montilivi como líder de la competición, con 32 puntos en los primeros 13 partidos de liga. Xabi recuperará a futbolistas importantes como Courtois, Rüdiger, Militao y Mastantuono, mientras que Carvajal, Alaba y Huijsen seguirán siendo baja.

Por su parte, el Girona se mantiene invicto en este mes de noviembre, con un triunfo clave ante el Alavés (1-0) y un empate en el siempre complicado campo del Betis (1-1). El equipo continúa en puestos de descenso (18º), pero empatado con Osasuna, que está fuera de la zona roja.

Míchel parece haber reconducido el rumbo del equipo y el partido ante el Madrid supone uno de los exámenes más complicados.

Horario y dónde ver el Girona - Real Madrid de LaLiga EA Sports

El partido entre el Girona y el Real Madrid se disputará en el estadio de Montilivi el próximo domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas. Será el partido que cierre el día y ya se conocerá en ese momento el resultado del enfrentamiento entre el Barça y el Alavés, por lo que los de Xabi podrían no ser líderes cuando se inicie el partido.

El partido podrá verse a través de Movistar+LaLiga y Movistar+LaLiga2.