Girona - Real Madrid, en directo: LaLiga hoy, en vivo
El conjunto blanco visita Montilivi con el objetivo de recuperar el liderato que le arrebató el Barça ayer, tras vencer al Deportivo Alavés por 3-1
Paralelamente, el Girona también informa de dos bajas de última hora: Cristian Stuani (sufre una rotura en el sóleo de la pierna izquierda y estará, aproximadamente, 4 semanas de baja) y Jhon Solís (es baja para este partido por un esguince en el tobillo derecho).
¡Ya tenemos el once del Girona! Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín, Ounahi; Tsygankov, Vanat y Bryan Gil.
Llega el Girona a Montilivi. El once de Míchel, a punto de hacerse público.
Dos grandes novedades en el once de Xabi Alonso: regresa Antonio Rüdiger al equipo, que estaba de baja desde hacía tres meses por una rotura en el recto anterior de su pierna izquierda, y Fran García pasa por delante de Álvaro Carreras en el lateral izquierdo.
En el banquillo blanco estarán esperando su oportunidad para el segundo tiempo: Lunin, Sergio Mestre, Camavinga, Endrick, Rodrygo, Gonzalo, Carreras, Ceballos, Brahim, Mendy y Mastantuono.
El Real Madrid confirma su alineación para el partido: Courtois; Trent, Militao, Rüdiger, Fran García; Tchouameni, Valverde, Bellingham, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.
¡Buenas tardes a todas y todos! Arrancamos ya con el minuto a minuto del partido que cerrará la jornada de este domingo entre Girona y Real Madrid.
