Girona - Real Madrid: alineaciones probables para la jornada 14 de LaLiga

El Real Madrid recuperó la senda de la victoria entre semana en Champions ante Olympiacos tras ganar por 3-4. No obstante, sus últimas dos jornadas en Liga terminaron en pinchazo, por lo que ha visto como su colchón de cinco puntos respecto al Barça de Flick se evaporaba y quedaba en un único punto de ventaja.

De esta manera, el partido en Montilivi sería la mejor manera que tienen los blancos para demostrar que la crisis ha quedado atrás y, sobre todo, para mantener el liderato, pues los azulgranas juegan antes y podrían arrebatárselo.

Por su parte, el Girona de Míchel necesita empezar a ganar partidos para salir de la zona de descenso, ya que aun habiendo repuntado y sumado cuatro puntos de seis en los últimos dos choques, sigue entre los tres últimos clasificados.

Vanat y Ounahi celebran el gol del Girona en la visita al Celta. / LaLiga

Muchas bajas en ambos conjuntos

Ambos equipos llegan sin tener disponibles a todos sus jugadores. El conjunto local no podrá contar seguro con Cristian Portu, baja durante el resto de la temporada por su rotura de ligamento cruzado; Donny van de Beek, a quien no se espera hasta mayo tras romperse el tendón de Aquiles; Vladyslav Krapyvtsov, con un esguince de tobillo, ni Ricard Artero, también ausencia por problemas en dicha articulación. Además, por si no fuera suficiente, David López podría no recuperarse a tiempo de su lesión en el bíceps femoral, Lemar es duda por sus molestias en el sóleo y Daley Blind quizás no participe por sus problemas cervicales. Eso sí, como buena noticia, Míchel tendrá a su disponibilidad a Alejandro Francés, recuperado de su esguince.

Por parte de los merengues, el entrenador ex del Leverkusen deberá lidiar con la baja de larga duración de Dani Carvajal, mientras que hasta cinco jugadores más podrían no ser incluidos en el once: Mastantuono, que podría reaparecer tras parar por su pubalgia; Huijsen, que tiene muy difícil entrar en la convocatoria por su sobrecarga; Rüdiger, quien ya entrena con el grupo, y Militao, el cual apunta a regresar en Montilivi. Como buena noticia, Thibaut Courtois debería reaparecer bajo palos.

Thibaut Courtois en el Santiago Bernabéu / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Más allá de las lesiones y los tocados, el técnico de Tolosa tendrá la dificultad de escoger un centro del campo y una línea defensiva donde hay muchas opciones, pero no todas a su mejor nivel.

Alineaciones probables

Girona: Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Ounahi, Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Vanat, Bryan Gil

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Carreras, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham; Mbappé, Vinicius