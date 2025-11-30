El Girona y el Madrid se juegan la permanencia y el liderato

Partido de apreturas y convicciones en Montilivi de dos equipos que siguen buscándose a sí mismos. Michel aprieta las tuercas con la llave ‘inglesa’ que le va cambiando el ‘motor’ de una a otra temporada. Se llevan las piezas que funcionan y las cambian por otras que debe encajar. Y en ello está. Xabi ha cogido un bólido nuevo que no sabe muy bien cómo conducirlo, parece que, como su homólogo, empieza a ensamblar conceptos para seguir pilotando el proyecto.

Ambos afrontan el choque con bajas que merman sus opciones, aunque Xabi tiene mejores noticias que Michel. El madrileño pierde a Portu, Van de Beek, Krapyvtsov, Artero, Juan Carlos y David López, las dudas de Lemar y Blind, mientras recupera a Francés. El tolosarra sigue sin contar con Carvajal, Huijsen y Alaba, pero apuntala la defensa con la vuelta de Courtois, Militao y Rudiger, además de Mastantuono, pero con la duda de Asencio.

Dudas

Llegan con situaciones en la clasificación muy diferentes, pero igual de entregados en regatear esas dudas que van y vienen. El Girona amaga con levantar el vuelo con una victoria y un empate en sus dos últimos partidos, y el Madrid se fue a Atenas para salir de un bache de tres partidos sin ganar. En El Pireo escenificó una paz interna empujada por la contundencia de su ataque, pero sin disipar los titubeos en la desconexión de su fútbol.

Xabi vigila el último entrenamiento de su equipo antes del partido de Montilivi / Efe

El Girona pelea para eludir los puestos de descenso, con los que viene flirteando desde el inicio del campeonato. Solo en la primera jornada eludió los últimos tres puestos. Ha sido colista en nueve de las trece jornadas disputadas y en las otras tres fue decimoctavo, puesto que ocupa en la actualidad. Su mejoría se mide en los resultados, con un mes de noviembre invicto que necesita alargar ante los blancos para empezar a ver la luz y creer en la remontada.

Favorito

Xabi Alonso tiene otra difícil prueba interna. Sus ideas no han cuajado con fórceps, necesita vaselina para convencer a los jugadores de que deben seguir unas reglas tácticas beneficiosas para conseguir los objetivos. Ha dado un giro a su método compartiendo sus análisis con los pesos pesados y escuchando el parecer de los demás, para aunar criterios y encontrar la felicidad.

El Madrid es favorito. Necesita ganar para mantener el liderato tras una nueva victoria del Barça, que no afloja. Michel mejora poco a poco las prestaciones con buenos mimbres. Ramas que entrelaza con delicadeza para crear un cesto del que no se escapen los puntos que tanto necesita.