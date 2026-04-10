Girona, a hurgar en la herida del Madrid

El Girona visita el Bernabéu entre guerras europeas del Madrid con el Bayern. Los de Michel han tenido una temporada agitada, pero despejaron los fantasmas del descenso con la llegada de 2026 para instalarse en zona tranquila a falta de tres puntos para confirmar el objetivo. El Madrid se ha quedado sin colchón tras perder en Mallorca y dejar expedito el camino del título al Barcelona. Un drama anticipado que confirma los bandazos blancos desde hace demasiado tiempo.

Dos derrotas

Los madridistas llegan de dos derrotas consecutivas que le dejan al borde del abismo en las competiciones en las que sobrevive. El Girona buscará hurgar en esa herida que intentan disimular borrando del recuerdo su triste partido en Mallorca y pregonando su reacción final ante el Bayern. Pero la brecha está ahí y los de Michel están decididos a echar sal en la herida para que no cicatrice. Y con ello, sumar tres puntos y lacrar el objetivo para lo que queda de campeonato.

Arbeloa planteará el choque como un ensayo general para el partido del miércoles en Múnich, donde tienen que remontar el 1-2 de la ida. Anuncia los regresos al once de Militao, Bellingham y Camavinga, a los que se puede sumar Carvajal, Rudiger, Trent, Thiago y Güler descansarían pendientes de la respuesta de sus compañeros para ese partido en el que se juegan seguir vivos en Europa.

Mbappe, rodeado de defensas del Girona / EFE

La irregularidad de los blancos en la Liga es su peor enemigo. Arbeloa se debate entre dar entrada a esas estrellas que llevan año y medio viviendo de la fama, o mantener a los espartanos que se ha sacado de la manga para resistir las adversidades con Güler, Brahim y el canterano Thiago al frente. Rudiger, Valverde, Vinicius y Tchouameni han sido sus pilares, además de Courtois, al que ha perdido para este sector clave del curso. El lesionado Rodrygo y el sancionado Mastantuono también son bajas.

Sin Vanat

En el Girona, la lesión de Vanat deja a Michel sin el pilar ofensivo en el que se ha apoyado para sobrevivir. Una lesión deja al ucraniano sin temporada y el técnico albirrojo tendrá que buscar relevo entre Abel Ruiz, Echeverri y Stuani. El primero tiene ventaja y apunta a ser el elegido, por ahora. Por otra parte, espera que Blind se apunte al partido y supere los problemas físicos que arrastra.

Michel, técnico del Girona / EFE

El Madrid se ha quedado sin margen en una Liga que ya depende solamente del Barcelona. El Girona no se lo va a poner nada fácil. Michel pregona que van a sufrir, consciente del armamento ofensivo de los blancos, pero también sabe que la irregularidad preside sus actuaciones. Un equipo que concede ante rivales inferiores, en una temporada en la que el Celta (0-2) y el Getafe (0-1) asaltaron el Bernabéu.

Matagigantes

Los albirrojos siempre han sido un rival incómodo para los grandes, a los que ha cortado las alas más de lo esperado. Hace una semana ganaron en Montilivi al Villarreal (1-0), a los blancos les quitaron dos puntos (1-1) y tres al Barcelona (2-1).

Para el Madrid son finales todos los partidos que le quedan si quiere ganar algo. El Girona abre el calendario de los nueve partidos que tiene, que intentará alargar a once eliminando al Bayern. El gran problema de Arbeloa es que sus estrellas interioricen la necesidad de ponerse al servicio del equipo y no al contrario. Un reto que rivales como el Girona se han encargado de aprovechar con eficacia.