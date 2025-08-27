Giro radical en los planes de Ceballos

Todo estaba preparado para que Ceballos pusiese rumbo a Marsella, pero finalmente el jugador ha rechazado cuando el Real Madrid ya preparaba su despedida. Los blancos pedían 15 millones de euros y los franceses estaban dispuestos a llegar a esa cifra, pero ahora mismo las negociaciones están totalmente rotas.

Xabi Alonso ya estaba preparado para seguir la temporada sin el andaluz y los blancos habían decidido no fichar a nadie y dar una oportunidad al primer equipo a Thiago Pitarch, una de las joyas de La Fábrica.

Según explica Matteo Moretto, los dos clubes tenían un acuerdo e incluso el jugador llegó a dar el sí a ir a Marsella, pero en el último momento, el jugador decidió dar marcha atrás y rechazar la propuesta.

Ceballos, en el banquillo del Real Madrid, durante un partido de Champions League / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una noticia que se ha celebrado mucho en Sevilla, donde gran parte de la afición quiere que su canterano vuelva a casa. El jugador parece que también desea volver a vestir la camiseta del Real Betis, pero los verdiblancos no son capaces de llegar a las pretensiones económicas del Madrid.

Y es que Ceballos no tiene nada claro su futuro; de hecho, estas dudas habrían tirado para atrás al Olympique de Marsella ante los constantes cambios de pensamiento del centrocampista de Utrera.

Ahora la pelota está en el tejado del Real Betis, el destino favorito del jugador. El acuerdo no será nada fácil por el tema económico, pero las dos partes quieren volver a encontrarse. El Madrid deberá decidir si negociar por debajo del precio solicitado (15 millones de euros) o si quedarse con el jugador que tiene contrato hasta 2027.

Dani Ceballos en un partido contra el Real Betis. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

A pesar de que su salida parecía inminente, Xabi Alonso le ha seguido dando minutos. Jugó cuatro ante el Oviedo y uno ante Osasuna, un tiempo residual que se vería totalmente superado cuando vuelvan Jude Bellingham y Eduardo Camavinga de sus lesiones.

Los mensajes de amor entre Ceballos y Real Betis han sido constantes en los últimos años. En cada mercado se ha rumoreado su supuesta vuelta, aunque parece que estamos cerca de volver a ver al utrerano con la elástica verdiblanca.