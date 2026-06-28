Giro Mundial de Brahim: líder con Marruecos y renovado para Mourinho

José Mourinho mira con atención lo que sucede en el Mundial, donde sus grandes figuras están rindiendo a un alto nivel. Vinicius lidera a Brasil, Bellingham hace lo propio con Inglaterra y Mbappé con Francia. Es lo que se espera de un tridente de esta dimensión, incapaz de trasladar ese rendimiento conjunto al Real Madrid. Pero el análisis del técnico portugués va mucho más allá. También sigue de cerca a futbolistas como Brahim, que aspiran a dar un paso adelante con el cambio de rumbo en el banquillo.

En busca de la redención

Brahim es el primero en reconocer que su temporada no ha sido buena. En términos numéricos disputó 42 partidos, marcó dos goles, repartió cinco asistencias y acumuló 1.665 minutos. El internacional marroquí nunca ha ocultado que acepta su papel secundario, consciente de que las posiciones de ataque están muy cotizadas. Fue el gran 'sacacorchos' del Real Madrid campeón de Liga y Champions en la temporada 2023/24.

En su regreso a Madrid, tras tres campañas en el Milan, firmó 12 goles y nueve asistencias. Marcó, por ejemplo, un tanto decisivo en la Supercopa de España y desatascó el complicadísimo cruce de octavos de final de la Champions frente al RB Leipzig. Fue el 'jugador número 12' de Carlo Ancelotti, que recurría a él siempre que encontraba la oportunidad. Sin embargo, en la temporada 2024/25 perdió parte de ese factor sorpresa en un curso muy complicado para el conjunto blanco.

Brahim, contra Hancko, en un derbi madrileño de la pasada temporada. / Juanjo Martín / EFE

Pese a ello, según ha podido saber SPORT, Brahim renovó su contrato hasta 2030. Su anterior vinculación expiraba en 2027. Se trató de una ampliación que, al igual que otras operaciones similares, nunca fue anunciada oficialmente por el club. El propio Courtois reveló durante este Mundial que también había prolongado su contrato un año más sin comunicado previo. Desde el entorno del atacante aseguran que el hispanomarroquí no contempla escuchar ofertas y que se "queda al 100%".

La complicada 'operación salida'

Hay "cero dudas" sobre la continuidad de Brahim, un futbolista del que Mourinho valora especialmente su versatilidad, pero, sobre todo, su compromiso, un aspecto que está teniendo un peso decisivo en la planificación de la plantilla. El portugués está supervisando personalmente cada movimiento y mantiene conversaciones, directas o a través de sus representantes, con una plantilla en la que la 'operación salida' genera cierta inquietud.

Los jugadores del Real Madrid (i-d) Thiago Pitarch, Thibaut Courtois y Brahim Díaz celebran la victoria al finalizar el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City. / Kiko Huesca / EFE

De ahí operaciones como la venta de Nico Paz o la rescisión de Dani Ceballos, encaminadas a aligerar una plantilla en la que también deben llegar caras nuevas. En ese contexto, desde el entorno de Brahim transmiten la absoluta tranquilidad del internacional marroquí, convencido de que seguirá en el Real Madrid para pelear por un puesto. Mientras, en Marruecos ejerce como uno de los grandes líderes del equipo.

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En la fase de grupos repartió dos asistencias. En dieciseisavos afronta ahora el enorme reto de eliminar a Países Bajos en el cruce más atractivo del cuadro. Marruecos mantiene muy presente el recuerdo de la reciente Copa África y, sobre todo, del Mundial de Qatar, donde se convirtió en la gran revelación al finalizar en cuarta posición. Por entonces, Brahim todavía se debatía entre representar a España o a Marruecos. Terminó decantándose por el país norteafricano, donde hoy se ha consolidado como referente.