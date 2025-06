Giro inesperado con Carreras: Se va al Mundial de Clubes con el Benfica

Junto a Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, el Real Madrid tenía claro que quería sumar un tercer fichaje para el inminente Mundial de Clubes. Se trataba de su elección favorita para el lateral izquierdo: Álvaro Carreras, canterano del equipo blanco y actual jugador del Benfica.

No obstante, las negociaciones no están siendo ni mucho menos sencillas con el conjunto portugués, que se remite a la cláusula de 50 millones de euros del futbolista español. El Madrid parecía dispuesto a asumirla (pagando a plazos) e incluso pagar una pequeña cantidad extra para que se uniera al equipo de cara al Mundial de Clubes, pero la negociación no está siendo sencilla.

Según apunta Record Portugal, a pesar de que están inmersos en plena negociación, todavía no hay acuerdo y Álvaro Carreras viajará esta misma noche hacia Estados Unidos con el Benfica para disputar el torneo con el conjunto luso.

Álvaro Carreras, durante el Benfica-Barça de Champions de esta temporada / MIGUEL A. LOPES / EFE

Una sorpresa teniendo en cuenta las intenciones del Real Madrid desde hace semanas y lo que está empujando el club para darle a Xabi Alonso la mejor plantilla posible de cara a un Mundial de Clubes que ilusiona, y mucho, tanto a la plantilla del equipo blanco como a la directiva y la afición.

El club que dirige Florentino Pérez daba por cerrada la operación hace días, por lo que no entiende la manera de actuar del Benfica en los últimos días, llevando el acuerdo al límite y forzando al jugador a viajar con ellos al Mundial de Clubes.

Ahora mismo el Madrid se encuentra en una carrera contra el reloj, teniendo en cuenta que el periodo de este mercado de fichajes extraordinario se cierra el próximo 10 de junio, en solo dos días, por lo que apenas quedan horas para oficializar el acuerdo y que pueda jugar de blanco el torneo en Estados Unidos.

Si finalmente esto no se produce, disputará el Mundial de Clubes con el Benfica y llegará al Real Madrid justo después, cuando se habrá el nuevo periodo de fichajes, dando lugar a una situación rocambolesca e inesperada para todos hace tan solo unos días.