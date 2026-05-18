Giro de guion en el futuro de Rüdiger

El Madrid empieza a moverse de cara a la siguiente temporada. La contratación de José Mourinho fue el primer paso para intentar volver a ganar un título tras dos años en blanco. Ahora los merengues tendrían atada la renovación de Antonio Rüdiger para una temporada más.

El defensa terminaba contrato este mismo verano y tras unos meses de incertidumbre con su futuro habría aceptado la oferta blanca, según el diario 'As'. Rüdiger quería una renovación por dos años, pero el Real Madrid tiene una política muy clara para los jugaodres mayores de 30 años. Finalmente, el alemán entiende la postura del equipo y firmará su continuidad en la casa blanca.

La renovación de Rüdiger se empezó a fraguar en la eliminatoria ante el Manchester City. El Madrid tenía la idea de no renovar al alemán tras su diversas polémicas, pero en esos meses del año coincidieron los bajones de rendimiento de Asencio y Huijsen, además de las numerosas lesiones de Alaba y Militao. El conjunto blanco vio en el alemán al único central con un rendimiento optimo constante.

Rüdiger, contra el Bayern / Europa Press

De hecho, durante esos días Arbeloa mostró su amor absoluto al alemán en una rueda de prensa: "No me gusta meterme en estos temas: respeto mucho tanto al club como al jugador. Pero si me preguntas, yo estoy dispuesto a hacerme una estatua de Rüdiger y ponérmela en el jardín. Es un espejo para los jóvenes", afirmó el salmantino.

A pesar de ser el central con un mejor rendimiento en el Madrid, su temporada no está exenta de polémicas y problemas físicos. El alemán se ha perdido 25 encuentros entre Real Madrid y selección este curso por dos lesiones musculares. Además, su actitud también estuvo puesta en duda tras un rodillazo lamentable sin castigo ante el Getafe y una bofetada a Álvaro Carreras en un entrenamiento.

Rüdiger tenía una importante propuesta económica de Arabia Saudí, pero prefirió quedarse en Madrid. Tras meses de incertidumbre, el defensa alemán seguirá una temporada más en la capital de España y firmará su renovación hasta el 2027.