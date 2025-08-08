Giro de guion con Endrick y Gonzalo

El debate generado alrededor de Gonzalo García y Endrick ha sido muy protagonista en las últimas semanas. Tras la irrupción del canterano en el Mundial de Clubes, había dudas de si ambos podrían compartir equipo o si eso supondría que se restaran minutos de juego mutuamente.

Gonzalo no solo se ganó un puesto en la primera plantilla, sino que además fue fundamental a lo largo del torneo internacional, terminando como máximo goleador del torneo y haciéndose un sitio en los planes de Xabi Alonso, que está encantado con él.

Gonzalo García lideró la clasificación de máximos goleadores del Mundial de Clubes / EFE

No solo eso, sino que además recibirá como 'premio' una renovación que le hará ser del primer equipo a todos los efectos y que incluirá una cláusula de 1.000 millones de euros para evitar cualquier posible canto de sirena.

Por su parte, Endrick se ha visto lastrado en este inicio del curso por la lesión que arrastra en los últimos meses. No se le espera hasta mediados de septiembre y en el Madrid se planteó la posibilidad de si una cesión sería positiva para el brasileño. A pesar de todo, el delantero está empeñado en quedarse y ganarse un sitio en el equipo, por lo que tanto él como Gonzalo estarán a las órdenes de Xabi este curso.

Endrick se lamenta durante el partido contra el Getafe. / MARISCAL / EFE

Hace apenas unos días, varios periodistas cercanos al Real Madrid dieron la información de que el canterano sería el dorsal '9', lo que suponía una clara declaración de intenciones con ambos jugadores y sus respectivos roles.

Sin embargo, ha habido un cambio de planes. The Athletic informa que finalmente será Endrick el encargado de recoger el testigo de Kylian Mbappé con el mítico dorsal, después de que el francés asumiera la responsabilidad de llevar el '10' a su espalda.

La noticia supone un giro de guion y, de confirmarse, vuelve a poner a Endrick en el estatus que se esperaba. A pesar del protagonismo que ha ganado Gonzalo, hay muchas esperanzas puestas en el delantero brasileño, quien apenas contó con oportunidades bajó las órdenes de Carlo Ancelotti.