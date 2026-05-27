Giro con la cláusula de Mourinho... que tampoco le servirá al Madrid

El futuro de José Mourinho sigue ligado al Real Madrid, pero el calendario electoral del conjunto blanco amenaza con retrasar todavía más una operación que parecía encaminada. Mientras Florentino Pérez y Enrique Riquelme se preparan para su batalla por dirigir al club, desde Portugal apuntan a un matiz reseñable en cláusula de rescisión del luso.

Según informó el diario portugués Record, el plazo de diez días fijado en el contrato de Mourinho no corresponde a días naturales, sino hábiles. Es decir, la cláusula no caduca este 26 de mayo, como se había interpretado inicialmente, sino el próximo viernes 29.

Mourinho, durante un partido con el Benfica / MIGUEL A. LOPES / EFE

Ese detalle modifica parcialmente los tiempos, aunque no resuelve el gran problema del Real Madrid: las elecciones presidenciales. En el club blanco siguen pendientes de oficializar la fecha de los comicios, aunque todo apunta a que se celebrarán el próximo 7 de junio. Hasta entonces, la entidad permanece prácticamente congelada a nivel institucional y las grandes decisiones deportivas quedan condicionadas al resultado electoral. Entre ellas, una de las más importantes probablemente sea la llegada del nuevo entrenador.

Mmientras tanto, Mourinho sigue esperando. El técnico portugués ya tendría un acuerdo cerrado con Florentino Pérez para regresar al Santiago Bernabéu y asumir el banquillo madridista en una nueva etapa. El pacto contemplaría dos temporadas fijas y una tercera opcional en función de resultados. Sin embargo, nada podrá formalizarse hasta que el presidente blanco revalide oficialmente el cargo.

Enrique Riquelme y Florentino Pérez, candidatos a las elecciones del Real Madrid (domingo 7 de junio de 2026) / SPORT.es

Ahí es donde aparece el principal obstáculo. A pesar de que el cambio en la fecha de caducidad de la cláusula ofrece algo más de margen, el Real Madrid seguirá sin poder ejecutarla por ahora. Según las informaciones procedentes de Portugal, la indemnización actual ronda los 7 millones de euros, pero aumentará hasta los 15 una vez se llegue al viernes, duplicando su valor.

En Lisboa dan prácticamente por perdido a Mourinho, aunque el Benfica todavía no ha recibido una comunicación oficial por parte del entrenador. La situación ha provocado un inesperado paréntesis en la planificación deportiva blanca. El club tenía previsto acelerar varias operaciones durante esta semana, empezando por el anuncio del nuevo entrenador, pero el proceso electoral ha obligado a aplazar todos los movimientos importantes.