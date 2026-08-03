Giovanni Gali, exportero de la Fiorentina: "No sé si Mastantuono tiene las cualidades necesarias para integrarse en un equipo"

Franco Mastantuono saldrá del Real Madrid este verano. El jugador argentino no ha convencido a José Mourinho esta pretemporada y el club blanco ya le busca salida en forma de cesión sin opción de compra. Una decena de clubes de España, Francia e Italia están interesados en el canterano de River Plate, entre los que destaca la Fiorentina, equipo en el que jugó Giovanni Gali. "No sé si tiene las cualidades necesarias para integrarse en un equipo", mencionó el exportero sobre la incorporación del extremo de 18 años al cuadro viola.

Mastantuono estaría ultimando su llegada como cedido a la Fiorentina, club al que se enfrentó el Real Madrid este pasado sábado en Austria. En ese encuentro, que terminó en empate a dos, no estuvo presente el jugador argentino. Pese al interés del conjunto viola, las críticas no han tardado en llegar. Giovanni Gali, exportero del club de Florencia, no tiene claro qué puede aportar Mastantuono en el estilo de juego de Fabio Grosso. "Sin duda, el jugador tiene mucho atractivo, viniendo del Real Madrid, pero necesitamos ver si tiene las cualidades necesarias para integrarse en un equipo", señaló el guardameta, que vistió la elástica de la Fiorentina entre 1977 y 1986.

Franco Mastantuono, en el radar de la Fiorentina / AFP7 vía Europa Press

Asimismo, Gali pone en duda los beneficios que puede extraer el conjunto italiano con el préstamo del extremo. "Daniel Bertoni (exfutbolista argentino) dijo que es un jugador que puede regatear hasta el fondo de la red. En un entorno organizado, es cierto que se necesita talento para superar a un jugador, pero no debería ser alguien que utilice a la Fiorentina para impulsar su carrera. Necesita venir aquí para mejorar a la Fiorentina, que es algo muy distinto", sentenció el exportero, 19 veces internacional con Italia.

El Real Madrid ha abierto la puerta a Mastantuono ante el 'overbooking' que hay en su posición, en la que pueden jugar Brahim, Fede Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva o Rodrygo. Además, la inminente llegada de Yan Diomandé, que reduciría todavía más sus posibilidades, y su mal año de debut, en el que solo marcó tres goles en 35 partidos, han favorecido su salida como cedido sin opción de compra, pues el conjunto blanco quiere seguir teniendo control sobre un futbolista aún por desarrollar.