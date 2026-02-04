Giovanni carga contra Vinicius

Vinícius Júnior sigue estando en el punto de mira, a pesar de haber mejorado con el Madrid las últimas semanas. En su país cuestionan su papel en la canarinha, donde solo ha marcado un gol en los últimos cuatro amistosos en temporada de Mundial.

El exjugador del Barça, Giovanni Silva de Oliveira, ha sido especialmente crítico con el actual dorsal 7 de Brasil. En declaraciones realizadas al canal de YouTube Benja Me Mucho, conducido por Benjamin Back, Giovanni puso en duda la capacidad de Vinícius para marcar diferencias al máximo nivel.

“Es un jugador promedio. En el Real Madrid, su importancia es diferente. Es un atleta limitado. Se centra principalmente en el regate y la velocidad. Nada más. Si le pones un jugador fuerte y rápido, para mí, no hará nada”, afirmó el excentrocampista, dejando claro que, a su juicio, el atacante no es determinante cuando el contexto no le favorece. Unas declaraciones que encajan con algunos momentos de la carrera del brasileño, que en su dúa sifrñia ante jugadores como Araujo en su mejor versión.

Giovanni fue más allá y amplió su análisis al momento general de la selección brasileña, señalando una carencia de futbolistas capaces de decidir partidos por sí solos, como ocurría en generaciones anteriores. “Acabará con algunas jugadas, sí. Pero no es un jugador decisivo. Hoy, en la selección, no tenemos jugadores decisivos. Saben jugar con el balón en los pies, pero no hay nadie como nosotros, como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário, Ronaldo... No hay ninguno”, añadió en la entrevista con Benjamin Back.

El exjugador del Santos, que coincidió con Ronaldo Nazario en el Barça, considera que Brasil ha perdido ese perfil de estrella que históricamente marcaba diferencias en los grandes torneos. Un diagnóstico contundente que reabre el debate sobre el papel de Vinícius Júnior en la selección y el momento que atraviesa la Canarinha en la antesala de los grandes retos internacionales.