Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión Ter StegenMaccabi Haifa - Barça Youth LeagueClasificación Volta Comunitat ValencianaValencia - Athletic ClubAlbaceteRivales Barcelona CopaPrórroga Copa del ReyFinal Carabao CupEspaña - CroaciaArbeloaAlavés - Real SociedadSemifinales Copa del ReyMercado NBASorteo Copa del ReyEtapa 2 Volta Comunitat ValencianaPresentación Aston MartinJuegos Olímpicos InviernoJuan JoséBalizaIsaac FoutoCuartos Copa de la ReinaReal Madrid - Barcelona Copa de la ReinaDónde ver Test MotoGPSeis NacionesMaldiniCruces playoffs ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraJuan Carlos RiveroSeguridad Social
instagramlinkedin

REAL MADRID

Giovanni carga contra Vinicius

El exazulgrana fue tajante y aseguró que no marca diferencias ante defensas rápidos: "Es un atleta limitado"

Giovanni Silva y Adirano Correia con los Legends en Curitiba

Giovanni Silva y Adirano Correia con los Legends en Curitiba / Franklin Freitas

SPORT.es

SPORT.es

Vinícius Júnior sigue estando en el punto de mira, a pesar de haber mejorado con el Madrid las últimas semanas. En su país cuestionan su papel en la canarinha, donde solo ha marcado un gol en los últimos cuatro amistosos en temporada de Mundial.

El exjugador del Barça, Giovanni Silva de Oliveira, ha sido especialmente crítico con el actual dorsal 7 de Brasil. En declaraciones realizadas al canal de YouTube Benja Me Mucho, conducido por Benjamin Back, Giovanni puso en duda la capacidad de Vinícius para marcar diferencias al máximo nivel.

“Es un jugador promedio. En el Real Madrid, su importancia es diferente. Es un atleta limitado. Se centra principalmente en el regate y la velocidad. Nada más. Si le pones un jugador fuerte y rápido, para mí, no hará nada”, afirmó el excentrocampista, dejando claro que, a su juicio, el atacante no es determinante cuando el contexto no le favorece. Unas declaraciones que encajan con algunos momentos de la carrera del brasileño, que en su dúa sifrñia ante jugadores como Araujo en su mejor versión.

Giovanni fue más allá y amplió su análisis al momento general de la selección brasileña, señalando una carencia de futbolistas capaces de decidir partidos por sí solos, como ocurría en generaciones anteriores. “Acabará con algunas jugadas, sí. Pero no es un jugador decisivo. Hoy, en la selección, no tenemos jugadores decisivos. Saben jugar con el balón en los pies, pero no hay nadie como nosotros, como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário, Ronaldo... No hay ninguno”, añadió en la entrevista con Benjamin Back.

Noticias relacionadas

El exjugador del Santos, que coincidió con Ronaldo Nazario en el Barça, considera que Brasil ha perdido ese perfil de estrella que históricamente marcaba diferencias en los grandes torneos. Un diagnóstico contundente que reabre el debate sobre el papel de Vinícius Júnior en la selección y el momento que atraviesa la Canarinha en la antesala de los grandes retos internacionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL