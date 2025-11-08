Gilberto Mora confirma el interés de los grandes… con Barça y Madrid al acecho

Una de las grandes promesas del fútbol mundial está en México. Gilberto Mora ha conseguido ilusionar a todo un país y ha llamado la atención de grandes clubes europeos a sus 17 años recién cumplidos. Entre ellos, el FC Barcelona y el Real Madrid, que tiene muy controlado al jugador de Tijuana.

Tras un gran Mundial sub-20, el jugador tiene otro gran reto entre ceja y ceja con la selección, pero esta vez no con categorías inferiores. Mora se irá con Javier Aguirre para el próximo parón de selecciones con la absoluta de México, a pesar de su leve lesión en la mano, y será pieza clave en el próximo Mundial donde serán locales.

Gilberto Mora celebra su gol histórico en la Liga MX / Xolos Tijuana

El centrocampista, que puede actuar también como extremo, gusta al Barça, que considera que tiene el perfil adecuado para triunfar en el nuevo Spotify Camp Nou si sigue creciendo en la misma dirección. Aunque en Madrid también lo tienen bien ojeado y han demostrado que se les da bien el mercado americano con los fichajes de Mastantuono, Endrick, Vinicius o Rodrygo.

Gilberto no puede dejar su país hasta octubre del 2026. Cuando cumpla los 18 años. Y en Tijuana saben de su potencial, por lo que no lo dejarían salir por menos de 30 millones de dólares, que es su cláusula de rescisión. El jugador no se quiere precipitar en su decisión y, junto a su representante, Rafaela Pimienta, no se comprometerán con nadie a corto plazo. Aunque el jugador ya ha confirmado el interés de los grandes: "He logrado que varios clubes me busquen; no sé, pero yo trato de enfocarme en mi futbol, en la cancha, que es lo más importante, y solito se va a dar", declaró Mora en una entrevista en ESPN.

“Es muy importante lo mental en un futbolista y sobre todo para ser un ‘serie A’; es una de las cosas más importantes tener una mentalidad siempre ganadora, que siempre busca más y más. Siempre he tratado de tener esa mentalidad para estar en grandes clubes", añadió.

En cuanto al Mundial, Gilberto demostró personalidad y tuvo claro su favorito para hacerse con el título: "Yo creo que México es favorito para ganar el Mundial, estamos en casa. Solo nos falta creerlo. Tenemos todo para ser campeones".