El Getafe podría repatriar a Marcelo

Como ya informamos en SPORT, Marcelo no ha tenido un buen inicio de curso en Olympiacos. El ex del Real Madrid no solo no ha cumplido con las expectativas que creó su fichaje por el Galatasaray, que le presentó como una leyenda del futbol, sino que su rendimiento ha sido tan bajo que el campeón griego se está planteando rescindirle el contrato.

El lateral brasileño tiene abierta la puerta de regreso al Real Madrid como embajador del club blanco una vez se retire, pero el momento aún no ha llegado. Marcelo quiere apurar su carrera deportiva y una de las posibilidades que baraja es regresar a la Liga, una opción que le permitiría estar cerca de su hijo Enzo, que evoluciona en las categorías inferiores del Real Madrid.

En la Liga habría un equipo interesado en acogerle, el Getafe, que ya intentó su contratación este verano. El conjunto azulón ha incorporado esta temporada dos laterales zurdos, el argentino Fabrizio Angileri, procedente de River Plate, y el francés Jordan Amavi, cedido por el Olympique Marsella, pero ninguno de los dos ha conseguido afianzarse. Tanto es así que el técnico del Getafe, Quique Sánchez, ha llegado a reciclar a un lateral derecho, Juan Iglesias, y un central, Gastón Álvarez, para ocupar ese carril izquierdo.

El cuadro azulón no sería el único interesado en hacerse con los servicios de Marcelo. El veterano defensa brasileño de 34 años tendría otra posibilidad abierta, pero lejos de la Liga. El Galatasaray tambien valoraría la opción de incorporarle a sus filas en cuanto se abra el mercado de invierno.