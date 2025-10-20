Lo que no se vio del Getafe - Real Madrid: la furia contra "Vinicius, Balón de Playa", la pesadilla de Mastantuono y el minuto fatal de Nyom que sufrió Bordalás

Las visitas del Real Madrid al Coliseum ya no son amables. En Getafe se ha creado una identidad propia con la que sacudirse la doble identidad del equipo que cae bien, pero no genera problemas. Los de Bordalás son un rival incómodo, incluso para un conjunto con el que durante años han mantenido buenas relaciones, sobre todo en forma de cesiones. Pero lo que pasa en el campo dista de lo que se vive en los despachos.

Munuera Montero no lo dudó: "Es clarísima"

El conjunto de Xabi Alonso sufrió ríos de tinta para llevarse tres puntos muy valiosos. Al igual que el Barça contra el Girona, con suspense, después de un encuentro gris donde solo lograron la llave del gol cuando al Getafe le expulsaron a Nyom. La comparecencia -o más bien todo lo contrario- de uno de los mitos de antaño del Getafe (ahora lejos de su nivel) fue hilarante. No duró ni un minuto en el terreno de juego.

Lo que tardó en verse las caras -y tocar, en su caso- con Vinicius, un jugador contra el que el Coliseum lanzó toda su ira. No solo protestó e insinuó que el brasileño había teatralizado lo que Munuera Montero consideró como una agresión, sino que desde que salió a calentar lo tuvo en el punto de mira. Vinicius ya había tenido sus más y sus menos con la hinchada del Getafe en otras campañas. El episodio se repitió.

A Vinicius le cantaron "Balón de Playa", el cántico que le persigue desde su frustrado galardón. Ha pasado más de un año, pero sobre todo en los campos modestos, la copla le sigue persiguiendo. Lo que intentó precisamente Nyom fue seguirle la pista, pero alzó un brazo a la altura del rostro del rival y el colegido fue muy directo. "Es clarísima", le dijo a Djené, otro de los grandes protagonistas del encuentro.

Cómo Vinicius dinamitó el partido

Fue un drama para Bordalás, que denunció que Vinicius fue a provocarle. Confesó el alicantino que Nyom salió, precisamente para proteger a Kiko Femenía, a quien el brasileño le sacó otra amarilla. "Saltó por encima de él", criticó el técnico de un Getafe que, desde su particular filosofía, estuvo a punto de hacerle hincar la rodilla en un Coliseum que fue territorio hostil para el Real Madrid.

Los que no sabían esta circunstancia lo pasaron mal. En concreto, Mastantuono, quien cuajó su peor partido desde que llegó al Real Madrid. Al argentino ya no le valen los quiebros en corto y los flashes. Contra un equipo de jugadores curtidos en mil batallas como el Getafe, se sintió muy incómodo. No hizo una sola acción de acierto y provocó una ovación del público local cuando Djené le robó y le quebró en una defensa eficaz. No entendió lo que requirió el partido y terminó condenado al banquillo. Lección también de jerarquía cuando le quitaron la falta que él mismo provocó.

Partido de mucha tensión, con Xabi Alonso y Bellingham encontrándose y conversando durante un partido que parecía condenado a un 0-0 que se deshizo después de la roja que lo cambió todo. Y todo con un Vinicius protagonista, quien provocó un cambio y a la vez una expulsión. Desafió a los rivales y al mundo que tuvo en contra para encender la mecha en la que Güler puso la pólvora para un Mbappé resolutivo. Un partido de los que dejan huella si no se saca adelante, pero que le permite retener el liderato antes del clásico. Triunfo de respuesta complicada en un Trivial de LaLiga que se gana en duelos de cemento.