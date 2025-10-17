Getafe - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Real Madrid vuelve a escena tras el parón de selecciones de octubre, al que se marchó como líder de LaLiga después de sacudirse los fantasmas del derbi con un triunfo en casa contra el Villarreal por 3-1. El equipo dirigido por Xabi Alonso busca mantener el liderato antes del Clásico de la próxima semana. Para ello, debe lograr los tres puntos en su visita al Coliseum, donde se mide al Getafe este domingo 19 de octubre a las 21.00 horas.

La abultada derrota contra el Atlético quedó borrada de la memoria de los aficionados madridistas en el duelo frente al Villarreal. Ante un equipo Champions, el Madrid sacó a relucir su pegada con tres tantos en la segunda mitad, dos de ellos de Vinícius, quien cuajó uno de sus mejores encuentros de todo 2025.

En frente espera el Getafe, que viene de más a menos en la competición. El conjunto de Bordalás arrancó como un tiro LaLiga, con un espectacular inicio goleador de Adrián Liso. Sin embargo, desde que el zaragozano se marchó con España sub-20, los azulones no conocen la victoria, pues suman dos empates y dos derrotas. Asimismo, el equipo ha bajado sus prestaciones en defensa, ya que en esos cuatro encuentros no pudo mantener la portería a cero en ninguno de ellos.

El Real Madrid cuenta con varias bajas importantes, sobre todo en el flanco derecho. Dani Carvajal y Alexander-Arnold continúan con sus procesos de recuperación, por lo que no llegarán a la cita. En el mismo caso se encuentra Antonio Rüdiger y Dean Huijsen. Por su parte, Mastantuono y Mbappé, quienes llegaron antes de sus selecciones por problemas físicos, ya han entrenado con el grupo y estarán disponibles para Xabi Alonso, que cuenta con la incógnita de Ferland Mendy.

En el Getafe no hay bajas confirmadas, todo y que el guardameta suplente, Jiri Letácek, y el capitán, Dakonam Djené, son dudas para el partido, ambos con molestias musculares. Quien sí estará ya en la convocatoria, y quizá en el once, es Adrián Liso, la revelación de la temporada en clave azulona. El delantero aragonés suma tres goles en cinco partidos en su debut en Primera División y es, junto a Mayoral, la gran amenaza ofensiva del Getafe.

HORARIO DEL PARTIDO GETAFE - REAL MADRID

El partido entre el Getafe y el Real Madrid, correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports, se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a las 21.00 horas en el Estadio Coliseum.

DÓNDE VER EL PARTIDO GETAFE - REAL MADRID

El enfrentamiento entre el Getafe y el Real Madrid se podrá seguir a través de Movistar LaLiga TV (dial 54 de la plataforma).

El enfrentamiento entre el Getafe y el Real Madrid se podrá seguir a través de Movistar LaLiga TV (dial 54 de la plataforma).