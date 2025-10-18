Getafe - Real Madrid: alineaciones probables del partido de Liga

Después de un parón de selecciones, el Real Madrid regresará a la competición liguera con la ambición de mantener el paso alto, mientras que el Getafe tratará de hacer valer su condición de local y hacer daño con su habitual intensidad defensiva. El duelo se jugará el domingo 19 de octubre a las 21:00 h en el Coliseum Alfonso Pérez.

El conjunto dirigido por José Bordalás sigue apostando por su sistema compacto y agresivo, con una defensa de cinco hombres que le permite generar superioridades en el centro del campo. Su punto débil suele ser la falta de frescura ofensiva y algunos despistes defensivos, que el Real Madrid intentará castigar. En el caso de los merengues, Xabi Alonso encara el partido con varias dudas en defensa, dado que Dean Huijsen será baja por lesión para este compromiso, lo que obliga a reajustes en la zaga. Además, la recuperación de algunos jugadores será observada hasta el último momento, como el caso de Mbappé, que arrastra molestias.

Problemas en la defensa blanca

En el apartado de bajas, el Real Madrid llega al Coliseum con problemas en defensa. La ausencia más importante es la de Dean Huijsen, que no se ha recuperado a tiempo de sus molestias y obligará a Xabi Alonso a reajustar la zaga. Todo apunta a que la pareja de centrales estará formada por Éder Militão y Raúl Asencio, mientras que Fede Valverde podría volver a ocupar el lateral derecho ante la falta de laterales puros. Además, la presencia de Kylian Mbappé no está garantizada: el francés arrastra molestias y su participación dependerá de la evolución física en las próximas horas.

Huijsen tiene difícil jugar su primer Clásico por lesión / AP

En el centro del campo, una de las grandes novedades podría ser el regreso de Jude Bellingham al once inicial. El inglés ha dejado atrás sus problemas físicos y se espera que vuelva a ser una pieza importante para los blancos. Por delante, Xabi Alonso podría apostar por un tridente dinámico formado por Mastantuono, Arda Güler y Vinícius Jr., con Mbappé como referencia ofensiva si finalmente recibe el alta para jugar.

Defensa de cinco en el Coliseum

En el lado local, el Getafe llega fiel a su libreto. José Bordalás volverá a apostar por un sistema de cinco defensas, con un bloque sólido atrás y un centro del campo combativo liderado por Arambarri y Milla. En ataque, Borja Mayoral y Juanmi Liso serán las principales armas para intentar castigar a la defensa blanca al contragolpe. El conjunto azulón confía en hacer del Coliseum un fortín y en repetir las buenas sensaciones que ha ofrecido en casa en este arranque de temporada.

ALINEACIONES PROBABLES DEL GETAFE - REAL MADRID

Getafe: Soria; Rico, Abqar, Duarte, Djené, Femenia; Arrambari, Luis Milla, Mario Martín; Liso, Mayoral.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Asencio, Militao, Valverde; Tchouameni, Bellingham, Güler; Vinicius, Mbappé, Mastantuono.