A Getafe con Mbappé a recuperar el liderato

El Getafe será telonero de una semana importante para el Real Madrid en la Liga, con el Clásico a la vista y un liderato en disputa, y en la Champions, recibe a la Juventus. El objetivo es recuperar el primer puesto ante un rival que le resulta tan pesado como antipático.

El Getafe es de esos equipos que te niegan los espacios y te obligan a oler el sudor de su camiseta. Resistentes, competitivos, ásperos y peligrosos si le das aire. Xabi sabe que no hay margen de error y sacará lo mejor que tiene incluido su estrella Kylian Mbappé.

Sufrir

Los blancos han ganado por la mínima y sufriendo en sus tres últimas visitas al Coliseum. La capacidad de resistencia azulona es muchas veces sorprendente. Nunca se rinde, te reta sabiendo que su éxito pasa por la pelea, por la solidaridad. Asume que el Madrid le someta, sello que Xabi intenta interiorizar en sus hombres, y celebra hasta sacar un córner. Cualquier excusa es buena para retroalimentar la ilusión.

A pesar de todo, el Madrid es demasiado plúrimo y te hace un siete cuando menos te lo esperas. Además, los azulones atraviesan un pequeño bache, cuatro partidos sin ganar, tras un excelente arranque de temporada, 12 puntos de 18.

De todo

Contrastes que Bordalás intenta corregir consciente de que “para competir con el Real Madrid hay que tener equilibrio”. No firma el empate, “ningún entrenador lo hace”, y expone un argumento válido para hacer del partido un trampolín y sacar la cabeza otra vez: “En una Liga completa este equipo es superior a ti siempre, pero en un partido puede pasar de todo”.

Bordalás cree en su equipo en la visita del Madrid / Efe

El Madrid llega justito de defensas. Huijsen, Rudiger, Carvajal y Alexander Arnold están lesionados, a los que se ha sumado Ceballos el ‘pupas’. Y es que el utrerano es paciente para esperar su oportunidad y ganarse un sitio, y paciente de los médicos cuando lo consigue. Quienes sí han superado sus problemas físicos han sido Mbappé y Mastantuono.

Voraz

El francés es la guinda del pastel blanco. Su presencia amenaza al rival y libera a los Vinícius, Güler o Mastantuono. Siguen esperando a Bellingham para cerrar el círculo. Xabi sabe que el partido es clave para recuperar sensaciones tras el parón de selecciones, corte que no ha pasado Huijsen.

Tiene que buscar pareja para Militao entre Asencio y Alaba, mientras que en la banda derecha tiene las opciones del propio Asencio o Valverde. Sin Ceballos puede ser el momento para Camavinga junto a Tchouameni, aunque suena a exceso de músculo salvo que decida volver a juntar a Güler y a Bellingham. Aun así, adelantar cualquier posibilidad con Xabi es asumir riesgos.

Liso

Bordalás tiene donde elegir con toda la plantilla a su disposición, aunque tiene las dudas de Abqar, titular en la defensa, y Neyou, centrocampista secundario. El que ilusiona a la parroquia local es Adrián Liso, llegado este verano del Zaragoza y que acaba de volver del Mundial Sub-20. Se ha ganado un sitio en el ataque como máximo goleador del equipo. Un ídolo al que agarrarse para ayudar a Mayoral, que sigue buscándose a sí mismo desde que volvió de una dura lesión de menisco.

El derbi de la Comunidad de Madrid está servido, y los blancos harían bien en fijarse en el jugado ayer en Cataluña, porque el Getafe querrá imitar al Girona para poner un nudo en la garganta al gigantesco vecino, e intentar amargarle la noche dejándole sin liderato y dándose una alegría.