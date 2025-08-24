Los 'show' de Vinicius: Enfadado, bostezando y mandando a Segunda al Oviedo

Vinicius siempre es protagonista a pesar de no estar en el once titular. El brasileño marcó un gol y dio una asistencia en el Carlos Tartiere, pero volvió a dejar unos gestos reprobables contra todos los presentes en el estadio.

Su 'show' particular arrancó en los primeros minutos. Sentado en el banquillo junto a Militao, las cámaras de DAZN lo captaron bostezando. Xabi Alonso lo dejó en el banquillo para dar minutos a un Rodrygo que está en la rampa de salida. Su compañero de selección pudo jugar después de mucho tiempo en su banda y, mientras tanto, 'Vini' se aburría en la banca.

El Madrid no desatascaba el encuentro a pesar de ir por delante en el marcador y Xabi Alonso decidió dar relevos en la delantera. Mastantuono y Rodrygo empezaron activos, pero rápidamente perdieron fuerza y se fueron apagando.

'Vini' tuvo media hora para demostrar a su entrenador que se había equivocado sentándolo en el banquillo y dejó un gol y una asistencia a Kylian Mbappé. Pero antes, ya se las tuvo contra el colegiado tras recibir una tarjeta amarilla por tirarse dentro del área buscando penalti. Un gesto bastante típico del brasileño que acostumbra a enfadarse mucho con los árbitros.

Algo que le suele sacar del partido, pero en esta ocasión lo utilizó para provocar dos tantos. En la asistencia de Mbappé reaccionó de una manera muy poco habitual. Señaló al árbitro y empezó a lanzar palabras al viento. Por ahora no sabemos qué dijo el extremo, pero Mbappé le tapó la boca rápidamente y esbozó una sonrisa cuando escuchó a su compañero.

Tras el gol también tuvo un mensaje para la grada, a la que envió a Segunda con unos gestos con los dedos. Los aficionados locales le habían gritado: "tonto, tonto" tras recibir la amarilla por simulación.

En la última jugada del encuentro, Vini marcó y volvió a llevarse el dedo a la oreja desafiando a la grada.

El 'show' de Vini en el Tartiere provocado por su enfado tras la suplencia y la frustración por la amarilla recibida. En Madrid muchos critican que está más pendiente de temas externos que del fútbol y, en esta ocasión, a pesar de provocar dos tantos, volvió a salirse del encuentro.