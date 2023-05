El gesto de Xavi que gustó a Vinicius

Las palabras del técnico sobre lo ocurrido en Mestalla fueron muy bien recibidas por el brasileño El técnico recordó que no era una cuestión de colores sino un tema "por delante de los colores"

Lo ocurrido en Mestalla con Vinicius ha agitado toda la semana el debate sobre si hay racismo en el fútbol español. El delantero del Madrid denunció tras el partido que, desde que llegó al fútbol español, ha sufrido varios episodios racistas. Unas palabras que provocaron muchas reacciones pero sobre todo una profunda reflexión en el fútbol español.

Uno de los entrenadores que se refrieron al asunto fue Xavi Hernández, que se mostró contundente en separar cualquier rivalidad del tema de fondo: cómo erradicar el racismo en cualquier campo de fútbol. "No es futbolista del Madrid antes que persona. Hay que defender a cualquier futbolista profesional-persona por delante de los colores".

Raphinha se solidarizó con Vinicius y mostró un mensaje cuando fue sustituido | LaLiga

Las palabras del entrenador del Barça sentaron bien a Vinicius, que tiene una muy buena opinión del técnico azulgrana, según ha reconocido en más de una ocasión su propio entorno. También Ancelotti valoró muy positivamente la reflexión de Xavi. "Me parece ejemplar lo que ha dicho Xavi: ¿Por qué tenemos la costumbre de normalizar el insulto en el fútbol? Me acusaron que no era "mono", sino "tonto". ¿Y qué? ¿Eso se puede decir? No es un insulto racial, pero es un insulto. Pasa a todo el mundo, a Xavi, a Vinicius, a todos... Es intolerable igualmente".

Todos los incidentes del partido entre el Valencia y el Madrid han dado la vuelta al mundo esta semana. Muchos jugadores se han alineado con Vinicius estos días. Entre ellos, su compatriota y jugador del Barça Raphinha, que mostró un mensaje en su camiseta para condenar al racismo y de apoyo a su compatriota.