El gesto de Xabi con los jugadores que terminó en trampa mortal

El Real Madrid sucumbió ante el Celta y la situación de Xabi Alonso en el club se sitúa en un punto de riesgo. El partido ante el Manchester City de Pep Guardiola decidirá su continuidad, mientras los dirigentes del club empiezan a valorar otras opciones en el mercado de entrenadores.

El equipo blanco mostró una imagen muy decepcionante en el Santiago Bernabéu, rozando la apatía y con una intensidad impropia de un partido de máximo nivel. Solo la expulsión de Fran García y la desesperación de los jugadores con el colegiado espoleó un poco a los futbolistas, pero su reacción fue insuficiente.

Arda Güler, durante el partido ante el Celta / Chema Moya / EFE

Xabi quiso imponer un plan, pero no se plasmó sobre el césped, algo que confesó él mismo en la rueda de prensa post partido. "Todos estamos enfadados. No era el partido ni el resultado que queríamos. Desde el inicio, la lesión de Militao nos ha hecho daño y luego hemos ido ajustando cosas, pero no ha salido el partido que queríamos", explicó ante los medios.

Unos días antes del partido, tras ganar de forma sólida al Athletic en uno de los mejores partidos de la temporada del Madrid, el propio Xabi quiso tener un gesto de acercamiento con los jugadores, dándoles dos días libres. Una decisión que llamó la atención teniendo en cuenta la dinámica del equipo y que tuvo repercusión directa en el partido ante el Celta, ya que el equipo solo pudo realizar una sesión de entrenamiento antes de enfrentarse a los gallegos.

Xabi Alonso en el banquillo del Santiago Bernabéu / EFE/SERGIO PEREZ

Fue un gesto de Xabi con la plantilla por su buena actuación en San Mamés, pero terminó siendo una trampa mortal. Los futbolistas no devolvieron la confianza del técnico con una actuación digna y terminaron cayendo de manera contundente ante el Celta.

Viendo el resultado a posteriori, se ha puesto en duda la decisión que tomó Xabi y sus implicaciones. Realizar una única sesión por voluntad propia y no por calendario para preparar un partido de Liga parece algo escaso.

Al ser preguntado por ello en la rueda de prensa previa del partido de Champions League, el tolosarra prefirió echar balones fuera: "Tras el partido ante el Celta ya hemos sacado conclusiones, pero ahora solo tenemos al City en la cabeza".

Tras el batacazo ante el equipo gallego, el Madrid vive ahora un momento crítico. El Manchester City visitará el feudo blanco el próximo miércoles en un partido que puede suponer algo más que tres puntos. Para Xabi, su continuidad al frente del proyecto del equipo blanco está en juego.