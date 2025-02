El gesto viral de Vinicius tras las burlas del Etihad por el Balón de Oro

El Balón de Oro fue hace meses, pero todavía trae cola. El duelo entre el Real Madrid y el Manchester City en el Etihad Stadium fue la prueba viviente de ello. Los aficionados del conjunto que dirige Pep Guardiola no olvidan que el equipo blanco decidiera no presentarse a la gala cuando supieron que el ganador era Rodri y no Vinicius y se encargaron de dejarlo claro en el partido de Champions.

Antes del encuentro, mostraron una pancarta enorme en uno de los fondos con una foto de Rodri besando el balón de oro y el mensaje 'Stop crying your heart out', haciendo referencia al título de una canción de Oasis. Un dardo directo a Vinicius y a la actitud de los blancos con el premio.

El tifo exhibido en el Etihad Stadium / Movistar+

El pique entre la afición del City y Vinicius no terminó ahí. Los locales pitaron durante todo el encuentro al brasileño en cada una de sus intervenciones y también le dedicaron cánticos de "¿Dónde está tu Balón de Oro?".

La respuesta de Vinicius

Unos cánticos captados por Movistar+, que también sacó a la luz el gesto que hizo Vinicius como respuesta. El brasileño se cogió el logo de las 15 Champions ganadas que hay en el lateral de la camiseta del Madrid y lo miró fijamente, encargándose de que se viera bien claro.

El propio Vinicius fue cuestionado por ello después del partido. "Intento no hacer nada, pero ellos saben nuestra historia y saben todo lo que podemos hacer en esta competición. Creo que era la quinta vez que venimos a jugar. Siempre hace mucho frío, pero tenemos que seguir en esta línea", respondió viendo las imágenes.

Además, el brasileño también confesó que la pancarta del inicio del partido le había servido como motivación: ""Sí, he visto la pancarta, pero siempre que los aficionados contrarios hacen cosas me dan fuerzas para hacer un gran partido y aquí lo he hecho".