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LaLiga FC Futures

El gesto viral del portero del Barça con Martín Casillas, del Real Madrid, que aplaude el mundo del fútbol

El joven portero del Barça, Teo Rodríguez, consoló a Martín Casillas tras la eliminación de los blancos en LaLiga FC Futures, dejando una escena que ha dado la vuelta a las redes

El Madrid cayó eliminado ante el Barça

El Madrid cayó eliminado ante el Barça / DAZN

Christian Blasco

Christian Blasco

El fútbol base acostumbra a dejarnos imágenes que trascienden lo estrictamente deportivo. Y eso es exactamente lo que ocurrió tras el ‘miniclásico’ entre FC Barcelona y Real Madrid en el torneo LaLiga FC Futures, donde un gesto de deportividad se ha hecho viral y ha conquistado al mundo del fútbol.

Después del pitido final, con la eliminación del conjunto blanco todavía reciente, las cámaras captaron a Teo Rodríguez, portero del Barça, acercándose a Martín Casillas, guardameta del Madrid e hijo de Iker, para consolarle visiblemente afectado por la derrota. El guardameta azulgrana no dudó en apoyar a su rival y dedicarle unas palabras de ánimo en un momento de máxima frustración.

La escena no quedó ahí. Varios jugadores del Barça también se sumaron al gesto, acercándose a los futbolistas del Real Madrid para mostrar respeto y deportividad tras un partido marcado por la tensión habitual entre estos dos equipos. Una imagen poco habitual en un duelo marcado por la rivalidad, pero que refleja los valores más puros del deporte.

El encuentro, correspondiente a los cuartos de final del torneo, terminó con victoria azulgrana por 2-1 tras una remontada en los últimos minutos. Sin embargo, más allá del resultado, lo que ha dado la vuelta a las redes sociales ha sido precisamente ese detalle entre los dos porteros.

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El Barça peleará ahora por el título del torneo. El primer gran escollo será el Real Betis, su rival en las semifinales, mientras que por el otro lado dos conjuntos internacionales como Flamengo y PSG se verán las caras.

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