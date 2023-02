El gesto con Vinicus que aleja a Mbappé del Madrid

Con la posible marcha de Hazard, este mismo verano, el Madrid le ofrecería a Vinicius Junior el dorsal 7 Esto aleja a Mbappé del equipo dirigido por el italiano

Vinicius Jr. se ha convertido en un jugador de talla mundial desde la llegada de Ancelotti en el verano del 2021. El brasileño registro 22 goles y 52 asistencias la temporada pasada de la mano del Italiano, y marcando unos de los goles más importantes en su carrera en la final de la Copa de Europa, donde el Real Madrid se impuso al Liverpool 0-1 ganando la Champions de las remontadas.

El ariete blanco, que sorprendentemente no fue nominado en el "The Best" entre los mejores 26 jugadores al once ideal del 2022 después de ganar la Champions, la Liga, la Supercopa de España y de Europa (el Mundial de clubes no computa en las votaciones). Esta temporada lleva unas estadísticas galácticas (18 goles y 10 asistencias) en tan solo 36 partidos con la camiseta blanca y va camino de superar sus propias cifras goleadoras, cuando aún quedan 3 meses de competiciones.

Con la segura marcha de Hazard, este mismo verano, el Madrid le ofrecería a Vinicius Junior el dorsal 7, ya que la entidad merengue estima que el jugador de la Canarinha se ha ganado el derecho a decidir sobre el número del dorsal que querrá lucir en su espalda el próximo curso.