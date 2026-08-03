El gesto del Real Madrid con Vinicius en pleno culebrón por su renovación

Vinicius Júnior ya está de vuelta. El brasileño se incorporó este lunes a los entrenamientos del Real Madrid tras disfrutar de cuatro semanas de vacaciones. Este ha sido el periodo de descanso más largo concedido por el club a un futbolista de la plantilla, una decisión tomada por la enorme carga de minutos que acumuló durante la pasada temporada.

Su regreso no ha pasado desapercibido. En pleno culebrón por su renovación, el Real Madrid ha querido colocar al extremo en el centro de la escena con un gesto que muchos interpretan como una clara muestra de respaldo.

El guiño del Madrid

El atacante regresó al trabajo junto a Bernardo Silva y Brahim Díaz, las tres novedades de la sesión dirigida por José Mourinho. Mientras el portugués completó su primer entrenamiento como nuevo futbolista blanco y Brahim volvió tras sus vacaciones, todas las miradas estuvieron puestas en Vinicius.

Apenas unas horas después de su vuelta a Valdebebas, el conjunto blanco publicó en sus redes sociales un vídeo protagonizado exclusivamente por el brasileño. Bajo el título "¡Un día de entrenamiento con Vinicius!", el contenido arranca con el propio futbolista dando la bienvenida a los madridistas antes de que las cámaras sigan de forma exclusiva al extremo, con imágenes de sus ejercicios físicos, acciones con balón, goles y momentos junto a sus compañeros. Un contenido poco habitual que llega precisamente cuando su continuidad sigue siendo uno de los grandes asuntos pendientes del verano.

Una renovación que sigue bloqueada

El escenario contractual apenas ha cambiado. Vinicius finaliza contrato en junio de 2027 y las negociaciones para ampliar su vínculo permanecen estancadas desde hace meses. El principal desacuerdo sigue siendo económico. El futbolista considera que su salario debería situarse en la misma escala que el de Kylian Mbappé, mientras que el club mantiene su última propuesta sobre la mesa y, por el momento, no tiene previsto modificarla. La diferencia salarial entre ambos continúa siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo.

En este contexto, el Arsenal permanece muy atento a cualquier movimiento. El conjunto londinense sigue estudiando la operación y mantiene vivo su interés por el internacional brasileño, aunque el Real Madrid continúa priorizando una renovación antes que una salida.

Vinicius y Mbappé durante un partido / EFE

Mourinho ya cuenta con él

Más allá del ruido generado por su futuro, la prioridad inmediata pasa por el terreno de juego. José Mourinho ya tiene a Vinicius a sus órdenes y el brasileño empezará a preparar junto al resto del grupo los próximos compromisos de la pretemporada.

Mientras las negociaciones continúan abiertas, el Real Madrid ha querido enviar un mensaje claro: Vinicius vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del proyecto blanco, al menos de puertas hacia fuera. El vídeo difundido por el club y el protagonismo concedido al extremo llegan en un momento especialmente delicado y alimentan la sensación de que, pese a las diferencias en la negociación, el Madrid sigue considerando al brasileño una de sus grandes referencias deportivas.