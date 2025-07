El gesto de Mbappé y Lunin: los únicos que acudieron a la despedida de Lucas Vázquez

Ni Lucas Vázquez, ni sus familiares, ni Florentino Pérez pudieron contener la emoción en el acto de despedida del ya exjugador del Real Madrid. Tras finalizar su contrato, el lateral español tuvo su momento para poder despedirse del club de su vida.

Lo hizo acompañado de su mujer, sus hijos, sus padres, su hermano, la cúpula directiva del Real Madrid, un excompañero como Marcelo y solo dos compañeros de la plantilla actual: Lunin y Mbappé. El ucraniano y el francés interrumpieron sus vacaciones para poder acudir al acto, en un bonito gesto con Lucas Vázquez.

Florentino fue el primero en tomar la palabra, recalcando en numerosas ocasiones la palabra "ejemplo". "Entre estos jugadores que han transmitido los valores madridistas, se encuentra Lucas, uno de nuestros canteranos. Es momento de darle las gracias. Nuestra afición no te olvidará jamás", afirmó el presidente del Real Madrid.

Si algo le dejó claro el directivo a Lucas Vázquez es que siempre será querido en el madridismo. "Eres y serás para siempre uno de los nuestros", dijo Florentino para finalizar su emotivo discurso, que sacó a relucir las lágrimas de los familiares del jugador.

Después tomó la palabra el gran protagonista, dando un discurso mientras trataba de contener las emociones: "Hoy me toca decir adiós, pero no lo voy a decir porque a mi Real Madrid nunca le diré adiós. Aquí cumplí un sueño. He tenido la oportunidad de levantar títulos, de compartir vestuario con leyendas, pero sobre todo he sido muy feliz. Me he sentido valorado, respetado y querido y eso es algo que me llevo conmigo para siempre".

Entre los agradecimientos, menciones especiales para todos sus familiares, pero también para el presidente del Real Madrid: "Gracias de corazón al presidente Florentino Pérez por haberme dado la oportunidad de cumplir mi sueño. Tu confianza en mí me ha permitido ser el jugador y la persona que soy".

"Esto no es un adiós, es un hasta pronto, porque yo soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid", concluyó el futbolista, en una declaración que resume a la perfección su sentimiento hacia el equipo blanco.