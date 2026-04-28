El gesto de Carvajal a Alexander-Arnold, en el punto de mira

La situación del Real Madrid empieza a ser insostenible. El pasado viernes, el conjunto de Álvaro Arbeloa ya tiró LaLiga por completo tras empatar contra el Real Betis en La Cartuja. A falta de cinco partidos para el final del campeonato, el conjunto merengue se encuentra a once puntos del FC Barcelona, lo que supone que si el equipo de Flick gana en Pamplona y el Real Madrid pincha en casa del Espanyol, el título ya será azulgrana.

Será la segunda temporada consecutiva del Real Madrid en blanco, pero no es el único problema, ya que el vestuario parece estar muy tenso, especialmente por la mala relación entre Dani Carvajal y Arbeloa, a quien se ha señalado en varias ruedas de prensa.

El entrenador del Real Madrid ha optado más por alinear a Alexander-Arnold y, el otro día, las cámaras de 'El Día Después', programa de Movistar+, hicieron un seguimiento de Carvajal en el banquillo de La Cartuja, ya que no disputó ni un solo minuto del encuentro, lo que revivió las especulaciones sobre una posible tensión entre él y el cuerpo técnico.

Uno de los momentos que captaron más atención y que más está dando de qué hablar es cuando Carvajal parece estar comentando algún miembro del equipo el lento repliegue defensivo de Alexander-Arnold, justo el jugador que le ha arrebatado el puesto en el lateral derecho.

En ese instante, el capitán del equipo blanco hace un gesto con los dedos en el que parece representar que el defensa inglés baja caminando durante el repliegue, algo que el Real Madrid no se puede permitir.

Al terminar el partido, Carvajal se acercó directamente a hablar con Isco, quien le dijo: "Nada, tío, ánimo". Posteriormente, ambos se dieron un abrazo. Cabe recordar que Isco también vivió momentos difíciles en el Real Madrid.

La actitud del capitán del Real Madrid no está pasando desapercibida en X, antes conocido como Twitter, donde varios aficionados han compartido su punto de vista: "Carvajal era necesario que en este Real Madrid estuviese dentro del campo. Y más necesario va a ser la temporada que viene" o "Campañita parecida a la de Casillas. Que sospechoso todo".

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Habrá que ver cómo evoluciona la relación entre Carvajal y Arbeloa, y también si en el RCDE Stadium tendrá minutos o no.