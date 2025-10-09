Gerrard: "Dije 'no' al Madrid de Mourinho, yo no habría hecho lo que Trent"

Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, reconoció que entiende la decisión de Trent Alexander-Arnold de irse al Real Madrid, pero que él no hubiese hecho lo mismo.

El legendario centrocampista del Liverpool repasó el fichaje de Alexander-Arnold por el Real Madrid en un podcast junto a Rio Ferdinand.

Steven Gerrard, el día de su despedida en Anfield / Agencias

"Cualquier jugador va a prestar atención si el Barcelona o el Real Madrid vienen a por él. El Madrid vino a por mí cuando estaba Mourinho, en serio. Y lo escuché. No se habló mucho de ello porque dijimos que no bastante rápido, pero lo escuché. Tuvieron mi atención. Es el Real Madrid. No importa quién seas, si vienen esos clubes, te lo piensas. Y si no, no eres humano. Por eso entiendo la situación con Trent. Su mejor amigo juega allí, quizás quiera un reto nuevo, ya lo ha ganado todo en el Liverpool... Hay una parte de mí que lo entiende", dijo Gerrard.

"Pero si me pongo la camiseta del Liverpool, pienso ¿pero qué haces? Estás en uno de los mejores equipos de Europa, ganando cosas que yo aún sueño con ganar, eres uno de los jugadores más importantes del equipo, los aficionados te adoran, ¿qué haces?".

Alexander-Arnold con la camiseta del Real Madrid / EFE

Gerrard reconoció que entiende las críticas a Alexander-Arnold, siempre que no crucen determinada línea.

"El siguiente que se vaya al Barcelona o al Madrid también va a ser criticado. Siempre te van a criticar, hay que convivir con ello. Excepto con los que se pasan de la línea, el acoso y todo eso. Eso tiene que parar. Pero las críticas constructivas de la gente que paga su dinero para ir al estadio, que compra tu camiseta... Es diferente. Son los que van a Dortmund a verle jugar pagando 3000 libras, la gente que le adora, que se gasta 90 libras en su camiseta. Tienes que aceptarlo y seguir".

"Él ha tomado un gran riesgo. Es un grandísimo futbolista, uno de los mejores pasadores que he visto. Está en la conversación con Beckham y Scholes sin duda, pero siendo un líder del Liverpool, con una renovación en la mesa... Tomó un riesgo. Espero que le funcione".

Preguntado por Ferdinand si él lo hubiera hecho, Gerrard fue categórico. "Yo no lo habría hecho".