Gerard Piqué: "Yo tuve que ponerme una coraza, Araujo ha dicho basta"

Con su sinceridad habitual, Gerard Piqué protagoniza el último programa de Moeve Fútbol Zone, en una entrevista en la que toca toda la actualidad y disecciona la situación del Barça.

Antes de nada, aprovechando que es algo reciente, te quiero preguntar por la masterclass que diste recientemente en Harvard. ¿Cómo fue esa experiencia?

La verdad es que fue una oportunidad única para ver una universidad que es otro nivel. Conozco a Anita, que es una profesora que tuve el placer de conocer hace seis o siete años ya, cuando yo hice un curso de Harvard. Ella sabía del proyecto de la Kings League, del éxito que hemos tenido a nivel global. Hicimos dos clases con dos tipos de alumnos que tiene ella y expliqué el caso particular de la Kings League. Yo estuve matizando cosas y luego estuve bastante tiempo resolviendo preguntas. Gente muy curiosa con ganas de querer aprender y saber cómo se fundó la Kings y en qué momento está ahora mismo.

¿Te gustó esa experiencia como profesor?

Sí, me gustó. Estuvo muy bien, la verdad. También pude llevar a mis hijos y pudieron ver lo que era Harvard. Incluso me comentaron que querían estudiar allí cuando fueran mayores. Una experiencia de vida el hecho de poder ver una universidad de este calibre, yo creo que son un ejemplo y que hacen un gran trabajo.

Pasando a lo deportivo, está siendo una temporada de muchos altibajos en el Andorra, a pesar de que empezasteis muy bien. ¿Cómo estás llevando la situación?

Al final, cuando estás muchos años en el mundo del fútbol las has visto de todos los colores. Como tú dices, empezamos muy bien y creo que hay muy buen equipo, pero por ciertas razones la dinámica no es la mejor. Tantas jornadas sin ganar siempre afecta y más si cabe cuando somos un equipo muy joven, pero tengo plena confianza. De verdad que creo que es un equipo muy bueno, con mucho talento y que al final los resultados van a llegar.

Gerard Piqué, en Harvard por un caso de estudio sobre la Kings League y su impacto en el entretenimiento deportivo / Kings League

Ahora que hablas de la juventud de la plantilla, ¿crees que puede afectar en una situación complicada o que también te permite tener mucho margen de crecimiento?

Estamos en una fase temprana de la temporada aún. Creo que los nervios llegan más al final. El objetivo es darle la vuelta a esta tendencia que tenemos ahora negativa. Darle la vuelta cuanto antes y poder trabajar con más calma. Quedan muchísimos partidos y creo que el equipo tiene mucho talento como para estar ahí abajo.

Sé que ahora es complicado al estar en plena temporada, pero mirando un poco más allá, a medio plazo, ¿cómo valoras este proyecto y qué aspiraciones tienes?

Creemos que es un proyecto que es un éxito. Lo cogimos en Primera Catalana en 2018 y siete años más tarde estamos en Segunda División. Esta es la tercera temporada en Segunda. Tuvimos un bache y bajamos hace un par de temporadas. Al estar en Primera RFEF, valoramos aún más el hecho de poder estar en Segunda y el año pasado, a pesar de no empezar muy bien, el equipo le dio la vuelta en el momento oportuno y acabó subiendo otra vez. Es un proceso en el que nos estamos haciendo mayores. Es un proyecto con mucho potencial. Le estamos dedicando mucho tiempo y el hecho de estar en Segunda hace que también tengas que hacer una inversión importante. Nuestro objetivo siempre ha sido intentar tocar Primera en algún momento, sabiendo lo complicado que es.

¿Hasta qué punto es difícil lograrlo?

Estamos en una categoría en la que compites contra equipos que son históricos y que tienen unas masas sociales mucho más grandes que la tuya. Esto les permite competir mejor a nivel Fair Play Financiero y tener mucho más músculo económico para tener mejores plantillas, pero en el fútbol siempre se ha demostrado que tener más dinero no te garantiza quedar arriba en la clasificación. Creo que algún año vamos a tener ahí la oportunidad, ojalá sea así. Estamos luchando por ello.

El Andorra atraviesa una temporada de muchos altibajos / FC Andorra

Hablando precisamente de Primera División, ¿qué te está pareciendo LaLiga este año?

Es la típica Liga igualada arriba entre los dos grandes. El Atlético y el Villarreal también están ahí, intentando meterse. Por abajo, quizás el Girona empezó peor de lo que la gente esperaba. Se intentan recuperar poco a poco, más por sensaciones que por resultados. De los que igual tendrían que estar arriba y no lo están, veo sufriendo más a la Real Sociedad, el Sevilla a lo mejor, aunque se esperaba que sufrirían. Típica Liga que creo que se va a decidir en el final.

¿Cómo ves el nuevo proyecto del Madrid con Xabi?

La gente esperaba que con Xabi el Madrid jugara mejor y tuviera mejores resultados. Creo que los resultados no están siendo malos del todo, a pesar de que al Madrid se le exige mucho, sigue estando ahí arriba. En Champions están bien, pero sí es verdad que en cuanto al juego dependen mucho de Mbappé. Creo Xabi aún necesita más tiempo para implementar sus ideas.

En el otro lado, ¿qué te parece el Barça de Flick esta temporada?

Creo que ha habido mucho más ruido que lo que de verdad está sucediendo en el terreno de juego. Están en la línea de lo que vimos el año pasado. Un equipo muy ofensivo, tomando muchos riesgos, pero a la vez dando mucho espectáculo, que al final es lo que la gente quiere, metiendo muchos goles y también encajando como es evidente con el planteamiento de Flick. Creo que es candidato a todo.

Hansi Flick feliz tras la victoria ante el Atlético de Madrid / Jordi COTRINA/EPC

¿También en Europa?

Sí, ¿por qué no? Es evidente que en Europa ahora mismo hay proyectos muy potentes y que tiene pinta que más temprano que tarde acabarán ganando la Champions. El Arsenal, por ejemplo o el PSG, que ya la ganó el año pasado. A eso añádele el Real Madrid de turno o el Bayern, que con Kompany creo que ha subido el nivel, así que bueno, obviamente será complicado.

Tengo curiosidad por preguntarte. Has hablado de los riesgos que toma el Barça y es algo que ha estado en todos los debates. Tú, como defensa, ¿cómo valoras ese planteamiento?

Mira, yo he tenido la suerte de jugar en equipos grandes toda mi vida, sobre todo muchos años en el Barça. Creo que siendo central en un equipo grande es bueno. Tienes que saber vivir y saber competir con la línea muy muy avanzada, con muchos metros por detrás. Tienes más riesgo de salir retratado en alguna que otra jugada, pero el mérito de poner la línea ahí es enorme y eso ha ayudado mucho al equipo. Un equipo como el Barça, que aprieta arriba, para hacerlo necesitas que la línea defensiva te acompañe y que esté también muy alta. Tenemos centrales para poder jugar este estilo: Cubarsí, Eric García, Ronald, Christensen o ahora Gerard Martín. Tienen capacidad y características para jugar así, pero es muy complicado y tienes que estar muy coordinado, obviamente tienes que estar rápido, atento y concentrado con los rivales. Te tienen que ayudar los de arriba, porque si uno de arriba no aprieta y te amenazan con un balón a la espalda, ahí te tienes que tirar para atrás. Al final, en el fútbol, por muy bien que estés, es un deporte colectivo en el que dependes de tus compañeros.

Lo que está claro es que tú no renunciarías a mantener la línea defensiva tan arriba.

Ni mucho menos. Creo que va en nuestro ADN y en nuestra genética. El Barça no se puede poner atrás a defender en el área. No seríamos nosotros y creo que habría socios que por mucho que ganáramos, no estarían del todo contentos. Somos lo que somos y creo que tenemos que jugar siempre así. Es nuestra filosofía y nuestro estilo.

¿Hay algún jugador de LaLiga que te esté sorprendiendo especialmente esta temporada?

Rashford. Creo que tuvo un inicio muy bueno, ahora a ver cómo sigue. Metió dos goles en el partido ante el Newcastle, ha aportado y ayudado muchísimo desde el inicio. También Mbappé, está a otro nivel y no solo en goles, sino también en cómo se le ve. Creo que está más fino que nunca. Mirando otros equipos, en el Atlético tienes a Giuliano Simeone, que lo está haciendo muy bien, Julián, que es un jugador diferencial... Creo que en LaLiga no ha habido ninguna gran sorpresa y que todo está siendo bastante esperable.

Ronald Araujo, en Stamford Bridge / Valentí Enrich

A raíz de lo que ha sucedido en los últimos días con Araujo, se está hablando mucho de la salud mental y los futbolistas. Tú tuviste que soportar mucha presión y quizás por tu carácter lo llevaste mejor, pero no todos pueden hacerlo. Más allá de la crítica, seguramente sobre todo por las redes sociales, la gente se sobrepasa.

Hay que cuidar la salud mental. Es evidente, no solo en el mundo del fútbol o del deporte. También hemos visto a Andreu Buenafuente, que ha tenido que parar por esto. Cada vez se habla más del tema y creo que es bueno que la gente se conciencie. El deporte siempre ha ido más lento en todo esto. Me acuerdo de la época del racismo, la de la violencia en los estadios... A nivel afición es como que en el fútbol siempre somos los últimos en adaptarnos a los momentos. Ya toca que haya respeto hacia el profesional, toca que dejemos de ser un mundo de barra libre y que todo el mundo pueda hacer e insultar lo que quiera. Me acuerdo que yo, en mi época, sobre todo hubo unos años con el tema del proceso independentista, yendo a la selección viví eso y tienes que hacerte una coraza y llega un punto, que no es ni sano, que no te importa ni lo que dicen ni lo que piensa la gente, pero es la única manera de preservar tu salud mental y estar bien anímicamente. A otros quizás les cueste más o no quieren adoptar estas medidas que yo tomé. En este caso, Ronald ha levantado la mano y ha dicho basta y creo que el club hace muy bien en escucharle, darle el tiempo necesario y creo que todos los aficionados del fútbol en España tendríamos que reflexionar un poco.

Quiero preguntarte por la Kings League, porque el Mundial de Brasil está a la vuelta de la esquina. Sabemos que Ronaldo Nazario estará en la final, que Kaká andará por ahí, pero no sé si hay alguna otra novedad que puedas contar.

No puedo contar novedades. Básicamente, porque no sé lo que se ha anunciado y lo que no y luego hago cagadas históricas y digo información que no hemos anunciado aún. Me hace especial ilusión tener a Ronaldo porque recuerdo cuando llegó al Barça, siendo muy joven, metió 34 goles en una Liga y era la hostia. Luego en Milán tuvo mala suerte con las lesiones, pero en Barcelona la verdad es que el recuerdo que tengo cuando yo era niño era que fue un jugador de época. Estará de presidente del Mundial y entregará la copa en la final. Jugando en Brasil, creemos que tiene todo el sentido, igual que Kaká. Ya hay preselección de España. Falta la convocatoria final que se dará a mediados de diciembre. Se jugará del 3 al 17 de enero en Brasil, que será verano allí, así que buen momento para ir. Esperemos que España haga un buen papel, porque en el Mundial de Italia Turquía les dejó fuera y fue una de las sorpresas negativas.

¿Ves alguna favorita o alguna selección que pueda dar la sorpresa?

Sé que hay muchas que se están reforzando con jugadores de la selección nacional de fútbol sala, como Indonesia o Arabia Saudí. Sé que hay otras selecciones también que obviamente son muy potentes porque ya hay una liga instaurada en ese país, como Italia o Brasil, que obviamente creo que es la favorita por jugar en casa y porque el fútbol siete en Brasil es como una religión. México siempre hace muy buen papel. Está todo abierto, como en el Mundial de fútbol tradicional, que siempre hay muchas selecciones que pueden ser candidatas a ganar el campeonato del mundo.