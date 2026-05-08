Gerard Piqué ironiza y responde a Iker Casillas: "Y quién crees que ganó la pelea?"

El Real Madrid vive una situación un tanto surrealista estos últimos días. Los incendios que se están viviendo dentro del vestuario no se los esperaba nadie de la plantilla, aunque sí que ha sido el resultado de una tensión que se ha incrementado a lo largo del final de la temporada.

Con Laliga, la Champions y la Copa ya perdidas, al Real Madrid solamente le queda el orgullo, y lo tendrá que sacar en el Clásico si no quieren que el Barça gane la liga enfrente suya, por primera vez en la historia.

Si hay alguien que ha seguido el conflicto pero desde fuera, ha sido el exportero del Real Madrid, Iker Casillas. El guardameta valoró que todo tiene solución, arreglo. "En nuestra época también pasaba, pero la diferencia es que estamos en la previa de un Clásico. El algo que hay que solucionarlo dentro, aunque se puede ir de madre en un club con el Madrid. Lo que te da rabia e impotencia es que una plantilla como el Madrid no haya conseguido ningún título”, afirmaba.

Piqué bromea con el conflicto del Real Madrid

El exportero lo ha recordado por X y Gerard Piqué, gran amigo suyo, se ha encargado de responderle de forma irónica. "Y quién crees que ganó la pelea?", afirmó, en referencia a lo sucedido.

La respuesta la dio en un acto organizado por Movistar, en la que también firmó tajantemente cuando fue preguntado sobre la opción de que José Mourinho regrese al Bernabéu. "Volvería a fichar a Xabi Alonso”, dijo. Casillas reprochó de esta manera a Florentino Pérez el despido de un técnico que "dio éxito al Leverkusen, con su juventud y que está capacitado para el Madrid".

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Casillas insistió en que "me da igual que me pregunten por Mourinho", que desconocía si Álvaro Arbeloa seguiría, pero que "el entrenador ideal era Xabi Alonso, era perfecto con continuidad y confianza". El ex guardameta matizó que "en el fútbol nunca se sabe, entró Zidane por Benítez y la cosa salió bien".