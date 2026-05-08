Gerard Piqué 'se cuela' en la pelea entre Valverde y Tchouaméni

Gerard Piqué es de los que no suelen desaprovechar la ocasión para meter baza. Y todo lo que está ocurriendo en las últimas horas en el Real Madrid se lo han puesto en bandeja al exdefensa del FC Barcelona y actual propietario del FC Andorra. De todos es conocida la estrecha relación entre el barcelonés y el exguardameta del Real Madrid Iker Casillas, también a nivel publicitario y no exenta de la rivalidad Barça-Madrid que ambos forjaron sobre el terreno de juego en sus respectivas etapas en activo.

Recrean con Inteligencia Artificial en 'El Chiringuito' la pelea entre Valverde y Tchouaméni / Chiringuito

Iker Casillas ha sido este viernes uno de los participantes en la presentación del clásico por parte de Movistar Plus+, que es quien emitirá el partido del Spotify Camp Nou que este domingo paralizará el mundo futbolístico. Al de Móstoles le ha acompañado toda una leyenda azulgrana, Carles Puyol.

El exguardameta se ha referido a diversos aspectos de la actualidad blanca, entre ellos al incidente entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, una pelea que acabó con el uruguayo en el hospital por un traumatismo cranoencefálico y con una sanción para ambos de 500.000 euros impuesta por el Real Madrid. El 'santo' le restó trascendencia al asegurar durante el acto que "son cosas que pasan en el fútbol, en nuestra época también pasaban".

Iker Casillas, contundente sobre la crisis blanca / .

De Xabi Alonso al ganador de la pelea

Y también le han preguntado sobre el banquillo del equipo blanco, con una respuesta que no ha dejado indiferente a nadie. Cuando se le cuestionó qué entrenador ficharía para el Real Madrid, Casillas lo tuvo claro: "Xabi Alonso".

Una respuesta que ha explicado posteriormente el propio Casillas en su cuenta de X, lo que ha dado pie a la 'intervención' de Gerard Piqué.

"Me han preguntado en un acto de LaLiga con MovistarPlus cuál sería mi entrenador para el Real Madrid: Xabi Alonso", escribió Iker Casillas". El mensaje tuvo muchas interacciones, pero la más comentada, sin duda, la respuesta al tuit efectuada dos horas después de su publicación por Gerard Piqué.

"Y quién crees que ganó la pelea?", le preguntó el exazulgrana, que no puede disimular que está disfrutando de esta situación. Pues a su sentimiento culé se le une su "declarado" antimadridismo.

De momento, Iker Casillas no ha contestado a la pregunta de quién se impuso en el combate que, aun sin citar los nombres Piqué, todos dan por hecho que se refiere al protagonizado el jueves por Tchouaméni y Valverde en los vestuarios de Valdebebas.

De recado en recado

Un Piqué que decíamos muy activo hoy en redes, pues también ha contestado una publicación del RCD Espanyol, en la que se ve a los jugadores blanquiazules y al técnico, Manolo González, recibiendo el apoyo de la afición antes de emprender viaje a Sevilla para jugar este sábado en el Sánchez Pizjuán un partido muy trascendente para la salvación.

El tuit perico acompañaba el vídeo con la palabra HONOR, la misma que ha utilizado Piqué en su respuesta, lo que ha sido interpretado como una mofa.