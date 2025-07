De Gea y el famoso fax del Real Madrid: "Al final de mi carrera hablaré de lo que pasó ese día"

Verano de 2015, último día del mercado de fichajes. A horas de que se cerrará la ventana de traspasos, absolutamente todo el mundo daba por hecho el fichaje de David De Gea por el Real Madrid. El por aquel entonces portero del Manchester United iba a ser el sucesor de Iker Casillas, en una operación en la que Keylor Navas pondría rumbo a Inglaterra para ser 'red devils'.

Un intercambio de cromos que se torció en el último momento. Los documentos no llegaron a tiempo y el fichaje no pudo concretarse en la ya conocida noche del fax. Según algunas fuentes, el Madrid se comprometió a pagarle una cantidad que rondaría los 10 millones de euros a De Gea si el traspaso no se completaba.

El Real Madrid aseguró que recibió la documentación completa del Manchester United vía fax a las 00:02, tras lo que intentó acceder al Transfer Matching System de FIFA (TMS), el sistema de transferencias de la FIFA, pero ya era demasiado tarde.

El esperpento provocó que De Gea se quedara en una situación comprometida, teniendo que pelear para revertir la situación en el Manchester United. Unas semanas después, el guardameta renovó por el equipo inglés, con la condición de que su cláusula de rescisión bajaría considerablemente (de 60 a 40 millones de euros).

De Gea, portero de la Fiorentina / EFE

Sin embargo, Keylor Navas se hizo titular indiscutible en el Real Madrid, especialmente tras la llegada de Zinedine Zidane. El equipo blanco ya no tuvo la necesidad de fichar a un guardameta, hasta que llegó Thibaut Courtois en 2018.

Años después, De Gea ha vuelto a hablar sobre el tema, algo en lo que nunca ha tenido inconveniente, pero esta vez ha dado a entender que hay algo más que todavía no se ha contado. "Al final de mi carrera hablaré de lo que pasó ese día. Cuando pasan ciertas cosas es por una razón", explica el ahora portero de la Fiorentina en una entrevista con 'Cronache Di Spogliatoio'.

"Me quedé en Manchester y fui feliz. Courtois se fue allí, tras haber encontrado un lugar en el Atlético precisamente gracias a mi marcha. Lo hizo muy bien, y me alegro por él", añade el futbolista.

Falta por ver a qué se refiere De Gea con las cosas que pasaron ese día. Por el momento, habrá que esperar a que termine su carrera para conocer toda la verdad y parece que ese instante todavía queda lejos. A sus 34 años, el guardameta viene de hacer una gran temporada en la Fiorentina, donde ha sido indiscutible jugando 42 partidos este curso.