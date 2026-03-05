Gareth Bale: "Zidane no hizo demasiado, solo hacíamos 15 minutos de táctica contra el Barça o el Bayern"

Acompañado por Gary Neville, Paul Scholes, Jill Scott, Roy Keane e Ian Wright, Gareth Bale ha protagonizado una interesante entrevista en la que desgrana, punto por punto, toda su carrera en el Real Madrid, incluyendo cómo trabajaban Zidane o Ancelotti, su relación con Cristiano y Benzema o cómo fue jugar contra el Barça de Guardiola.

La Champions y el Madrid: "Solo con llegar allí me di cuenta que priorizan la Champions League. Es difícil estar en España porque estos dos equipos (Barça y Madrid), quizás con el Atlético, sabes que va a ganar más de la mitad. No es como la Premier League. No es que te lo tomes con calma, pero simplemente priorizamos la Champions League. El ambiente en el estadio es aún mayor, para los fans, para el presidente, ponen más énfasis en la Champions".

Florentino Pérez: "Él es el presidente y sabías que con su presencia, solo con estar allí, era como que todo eso era más grande. Al final es el presidente y no quieres defraudarle. Él te fichó, depositó su confianza en ti y tienes con él una relación que seguramente no exista con propietarios de otros clubes. Él está enamorado del juego. Le gusta estar allí, ser visto. Es como un cargo político, igual que el presidente del Barcelona o incluso el Atlético. Quieren dejar un legado. Obviamente hay gente también por debajo de él, como José Ángel, que es como el CEO. Ellos controlan todo el club".

La presión y la prensa: "En los entrenamientos antes de los partidos hay un pasillo lleno de medios. Hay periódicos que se dedican solamente a cubrir el Real Madrid. No es como en Inglaterra. Sabes que no puedes quitar el pie del acelerador porque irán a por ti. Sabes que tienes que estar alerta porque te venderán y vendrá otro. Tuve que madurar muy rápido".

El glamour del Madrid: "Muchos jugadores fueron allí y era como mucho brillo y glamour, pero yo nunca fui así. Solo quería ir allí, jugar al fútbol y volver a casa. Nunca quise el circo que va con eso. Solo quería jugar al fútbol y estar con mi familia. Si hubiera jugado un poco menos, probablemente la prensa y los fans me hubieran atacado menos".

Polémica por irse antes del estadio: "Recuerdo irme de un partido. Si estábamos lesionados podíamos irnos 10 minutos antes del final del partido, esa era la regla. Me fui en el minuto 82 para evitar el tráfico y me fotografiaron. Yo pensé que hacía lo mismo que los demás. Sé que quizás recibí más críticas de las que debería, pero me mantuve fiel a mí".

La pancarta de Gales. Golf. Madrid: "Eso no tenía nada que ver conmigo (risas). Había una bandera... La prensa española lo creó. Jugaba a golf una vez cada dos o tres semanas. La prensa creó esa especie de personaje. Nunca me molesté. Tenía la norma de no jugar a golf 40 horas antes del partido. Era profesional. Se sale de control porque ponen a la afición en tu contra".

Jugar con Cristiano y Benzema: "Nos llevamos muy bien todo el vestuario. Nunca tuvimos un problema. Karim era muy tranquilo, me llevé muy bien con él, se mantenía reservado. Nunca discutimos ni peleamos. Jugamos bien juntos. Cristiano y yo estábamos en banda, con más chispa, pero él estaba uniéndolo todo. Yo llegué como la última pieza del rompecabezas".

El trabajo táctico: "No hicimos mucho trabajo táctico... Miras a la plantilla y eran todos los mejores en su posición. También conocías a los compañeros. Cristiano, por ejemplo, no va a bajar a defender mucho, así que tal vez yo voy a tener que sacrificarme un poco. El entrenador obviamente te dará algunas cosas para hacer, pero no es una ciencia".

Su gol al Barça en la final de Copa: "Fue la primera temporada en la que había recibido críticas. Marcar ese gol en una final hizo que mucha gente se me quitará de encima. Había fichado por mucho dinero, nunca me importó pero...".

Cristiano Ronaldo: "Cuando empecé a verle (en Inglaterra), definitivamente era más un extremo. Cuando llegué a Madrid, sentí que comenzaba la transición para ser goleador. Estaba muy motivado en los entrenamientos y en los partidos solo para marcar. Por eso tiene tantos récords. Yo diría que Ramos fue el mayor líder. Cristiano tenía su ego y era un líder por derecho propio, pero en términos de líder del equipo, Ramos".

La personalidad de Cristiano: "Tienes que asumir que ese es su impulso (quejarse cuando no se la das). Él solo quiere marcar. Él está persiguiendo récords, quiere superar a Messi".

Jugar contra el Barça: "Ellos siempre fueron los rivales más duros. Cada vez que jugábamos contra Guardiola, en el Barça o el Bayern, siempre sentías que perseguías sombras durante 80 minutos y luego simplemente teníamos que contraatacar. Les marqué un par de goles, no tantos como me hubiera gustado. Nosotros teníamos el equipo perfecto para contraatacar. Bloque bajo, tranquilidad... Lo sabíamos y lo aceptábamos".

Carvajal: "Era como un bulldog. Un lateral derecho que siempre te da buen rendimiento. Mordisqueándote los talones, incluso cuando no estaba tan bien. Todavía se mantiene ahí".

¿Fue el más rápido del equipo?: "Cristiano diría lo contrario (risas). Pero sí, me gustaría pensar que sí lo era".

Zidane: "Él también jugó en el fútbol italiano y entendió ese aspecto defensivo. Pero, él no hizo demasiado... Sabías que si jugabas contra el Barça o el Bayern harías un poco de táctica, con el resto sería mínimo, sería solo un entrenamiento normal, juego de posesión, porterías pequeñas, acabar con tiros y listo. En los partidos grandes haces 15 minutos de táctica en forma defensiva en lugar de atacar y eso es todo. Él se unía a los entrenamientos, sobre todo cuando era asistente de Carlo y sus piernas eran como espaguetis o gelatina, tenía ese toque".

Diferencia con Ancelotti: "Carlo simplemente tenía el mejor manejo personal. Si no jugabas, él te hacía sentir como si fuera tu mejor amigo. Tenía esa increíble habilidad de mantener a todos juntos y felices".

Entrenadores en el Madrid: "Para ser entrenador (En el Madrid) necesitas mantener junto al equipo y dejarles hacer lo que hacen. Por supuesto hay algunas cosas tácticas, pero no tantas. Cuando Xabi Alonso se fue recientemente, no me sorprendió... Si intentas hacer demasiado, los jugadores no quieren volver allí. Quieren jugar su juego. Solo necesitas ser un gran mánager, no tienes que ser el mejor estratega. Mantener contentos a los jugadores".