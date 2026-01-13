Gareth Bale ya avisó a Xabi Alonso: "En el Real Madrid no tienes que entrenar, sino gestionar"

Este lunes, el Real Madrid sorprendió a todo el mundo con el anuncio oficial de la destitución de Xabi Alonso y la llegada de Arbeloa como nuevo entrenador de los banquillos del primer equipo. Una decisión que se tomó en Arabia, pero que ya se meditaba desde hacía semanas. La decisión llegó apenas un día después de la final de la Supercopa de España, en la que el conjunto merengue cayó por 3-2 ante el FC Barcelona.

El tolosarra estuvo en la cuerda floja durante muchos partidos, y finalmente se tomó la decisión de "mútuo acuerdo", o eso dice el Real Madrid, de separar sus caminos. No lo ha tenido nada fácil Xabi Alonso a nivel de gestión. Tras su llegada procedente del Bayer Leverkusen, tuvo que lidiar con muchos problemas que le iban surgiendo a lo largo de la temporada.

Primero, con el enfado del vestuario tras la decisión de no contar con Luka Modric. Después, el problema de los jugadores con las sesiones de video, la alta exigencia en los entrenamientos, el sistema que no les convencía, el enfado de Valverde, de Vinicius, de Rodrygo, de los 'egos'... y un calvario infinito de situaciones que han terminado con su paciencia.

Problemas internos de gestión

"Xabi Alonso ha estado entrenando demasiado a algunos jugadores, y no gestionando lo suficiente. No estoy de acuerdo con eso, pero es la forma como ha ido. Cuando vino Gareth Bale, nos dijo que en el Real Madrid, lo que tienes que hacer es gestionar jugadores", dice, ni más ni menos, que Thierry Henry en CBS Sports.

La gestión del vestuario y la relación con la directiva parecen haber jugado un papel clave en la decisión. A pesar del comunicado oficial del club que hablaba de un “mutuo acuerdo” para finalizar la etapa de Xabi, muchos, incluyendo al periodista Manolo Lama, cuestionaron esa versión. Según Manolo Lama, “Florentino firmó a Xabi Alonso tres temporadas y aquí de mutuo acuerdo no hay nada. Esto es una destitución y luego le dan barniz y lo pintan para decir que es mutuo acuerdo y poco más”, decía. Además, apuntó que la percepción pública del equipo y las críticas en medios de comunicación pudieron haber sido el detonante definitivo.

La opinión de Gareth Bale, en la línea de Henry

La destitución de Xabi Alonso recuerda a la marcha de Carlo Ancelotti como entrenador del Madrid. El técnico italiano, que ya había dirigido con éxito al club en anteriores etapas, tuvo que lidiar con muchas situaciones del vestuario, aunque supo hacerlo.

Hace semanas, el galés ya avisaba de la situación que vivía internamente el Real Madrid. "No es lo mismo gestionar jugadores en el Bayer Leverkusen que en el Real Madrid. Aquí tienes que gestionar egos y este tipo de cosas", dijo en televisión. A todo esto, Henry, lo compara con el FC Barcelona, en el que ve muchas diferencias a nivel de gestión. "En el Barça crean entrenadores que tienen un estilo de juego que tienen que respetar, sino, no vas a jugar ahí. En el Madrid es diferente, porque entrenan un 10%", afirma.

