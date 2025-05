"Nosotros con los galácticos no ganamos nada"

Luis Figo está en Múnich para vivir en directo la final de la Champions entre Inter y PSG. De hecho, hasta allí se han desplazado varios ex madridistas como Roberto Carlos o Karembeu. Son solo tres de las ex leyendas que se han reunido en un pabellón con más de 10.000 personas antes del partidazo. Las tres han hablado para referirse, entre otras cosas, a su Real Madrid.

Luis Figo ha hablado del conjunto blanco, según ha apuntado, "como aficionado". Se desconoce si se refería aficionado al Real Madrid o al fútbol: "Creo que en el fútbol hay tantos equipos fuertes, que tienen las mismas aspiraciones, que no se puede ganar siempre", ha segurado sobre la pésima temporada blanca.

Karembeu, junto a Henry en una imagen de archivo / SPORT

Ha añadido que "esto era muy aburrido cuando ganaba siempre el mismo, pero hay que aprender la lección por parte del club (¿recadito a Florentino?), fichar, mejorar en lo que sea necesario, traer a quien pueda mejorar al equipo y volver a intentarlo el próximo año".

Roberto Carlos habló de la final: "Es diferente, estamos acostumbrados a que venga el Madrid aquí", dijo jocoso. Por ello acabó con un "que gane el mejor". Y es que "yo tuve una época buena en el Inter, fue el primer club que apostó por mí. A Luis Enrique también lo conocemos bien. Les deseo suerte a los dos”, lo que significa que, pese a su pasado interista, le da igual el campeón.

Karembeu, muy sincero

Christian Karembeu, francés y también ex del Real Madrid, con quien ganó Champions sin prácticamente jugar, reconoce el favoritismo del PSG, pero también que "en el fútbol nunca se sabe. El Inter ganó al Barça sufriendo y el PSG viene en dinámica como para ser campeón".

Mbappé se chupa el dedo / EFE

También habló de su compatriota, Kylian Mbappé. "En el Madrid ha hecho una temporada mágica haciendo goles y adaptándose rápido. Ojalá le sirva en el futuro para llegar a la final de la Champions", una final que jugará su ex equipo: "Para mí su salida del PSG no tiene que ver con que el PSG esté en la final, el tema es que 14 años después puede ganar el título porque ha ido poniendo bases para recoger frutos. Nosotros con los Galácticos no ganamos nada. Luis Enrique ha hecho un equipo para ganar".