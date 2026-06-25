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REAL MADRID

Los 'Galácticos' brillan más lejos de Madrid

El Real Madrid es el club más goleador del Mundial; sus futbolistas han marcado nueve goles

Vinicius ha marcado cuatro goles en tres partidos del Mundial

Vinicius ha marcado cuatro goles en tres partidos del Mundial / SHAWN THEW

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Mario Roldán

Mario Roldán

Los 'Galácticos' del Real Madrid brillan con luz propia en el Mundial, después de una temporada sin títulos con su club, en la que no han congeniado entre sí. En el continente americano, Vinícius Júnior, Mbappé y Bellingham han dejado de lado la apatía para ponerse el traje de trabajo con un objetivo claro: levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

El brasileño volvió a ser el mejor en la victoria de la 'Canarinha' contra Escocia por 0-3. Vini, que acumula tres MVPs en tres encuentros, marcó los dos primeros goles del partido y vio cómo se le anulaba un tercero por una rigurosa falta en la presión en campo rival, un aspecto que refleja su compromiso con la Brasil de Ancelotti.

Kylian Mbappé fue escogido como el MVP del Francia - Irak

Kylian Mbappé fue escogido como el MVP del Francia - Irak / FIFA

Con su doblete en la tercera jornada de la fase de grupos, el jugador del Real Madrid se sitúa como el segundo máximo goleador de la competición con cuatro dianas. Aun así, su meta es otra. "La marca que he alcanzado es importante, pero ya lo he dicho: no estoy preocupado por mis números ni por mis registros, sino por ayudar a mi equipo a alcanzar el título", explicó el futbolista de 25 años.

Kylian Mbappé también suma cuatro goles, aunque en su caso en solo dos partidos. El francés ha marcado dos dobletes, uno en la victoria por 3-1 ante Senegal y el otro contra Irak en el triunfo por 3-0, que lo han aupado como el segundo máximo goleador de la historia de los mundiales con 16 goles, solo por detrás de Leo Messi. Además, el delantero galo fue escogido el MVP del choque contra los iraquíes.

El Real Madrid, el equipo más goleador del Mundial

Por otro lado, Jude Bellingham triunfa con Inglaterra. El mediapunta ha brillado en sus dos primeras participaciones en esta edición, en las que ha marcado un gol, en la victoria por 4-2 frente a Croacia, y ha recibido un MVP, en el empate a cero contra Ghana. "No merecí el premio al mejor jugador del partido. Debería haber sido para un jugador de Ghana", declaró tras el choque el jugador de 22 años.

Thomas Tuchel, seleccionador de los 'Three Lions', ha confiado en él por delante de Morgan Rogers, a pesar de las críticas de una parte de la afición británica. La apuesta le ha salido al alemán, pues Bellingham ha respondido con buen juego, tras un año gris en el Real Madrid.

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Con los nueve goles de sus estrellas, el Real Madrid es, con diferencia, el equipo más goleador del Mundial. El podio lo cierran el campeón de la Conference, el Crystal Palace, y el de la Champions, el PSG, ambos con seis. Para los ingleses han marcado Daniel Muñoz, Kamada e Ismaïla Sarr, los tres por partida doble, mientras que por los parisinos han visto portería Barcola, Mbaye, Joao Neves, Dembélé, Nuno Mendes y Achraf Hakimi.

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