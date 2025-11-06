Gafe en el lateral derecho

El Real Madrid no gana para sustos. Además de salir derrotado de Liverpool, otra mala noticia se conocía tras el final del partido, cuando Xabi Alonso dejaba claro que retiró a Fede Valverde en el minuto 90 por problemas musculares. Otro lateral derecho que se lesiona en los dos meses y medio desde que empezó la temporada.

Pendiente de pruebas

“No sé si fue algo muscular o algún gesto que he hecho que me ha dolido. Ahora veremos”, decía el protagonista a la conclusión del partido. El uruguayo está pendiente de pasar pruebas médicas, pero el susto puede acabar en una lesión de abductor y que sea baja el domingo en el Estadio de Vallecas.

Ser lateral derecho del Real Madrid empieza a ser una profesión de riesgo que arrancó la temporada pasada. Hace justo un año y un mes, el 5 de octubre, Carvajal se lesionaba ante el Villarreal. Sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo en su pierna derecha. El capitán volvió el 7 de julio de este año.

Calvario para Ancelotti

Nueve meses sin Carvajal obligó a Ancelotti a tirar de Lucas Vázquez, al que el puesto como titular le venía grande. Tanto, que el italiano empezó a recurrir al uruguayo en los partidos importantes, además de utilizar puntualmente a Asencio. El colmo de todo es que no pudo utilizar a Militao, otro recurso útil, porque también se rompió la rodilla.

Si la temporada pasada fue una tortura para Ancelotti, ahora lo está siendo para Xabi Alonso. El Madrid decidió reforzar la banda con el fichaje de Alexander Arnold para relevar a Lucas Vázquez, al que el club no renovó tras acabar contrato. El expediente del lateral derecho parecía cerrado con el inglés y la recuperación de Carvajal.

Doble lesión de Carvajal

Pero ha sido un espejismo. Trent sufría una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda a principios de septiembre y reaparecía contra su ex equipo este martes dos meses después. A finales de ese mismo mes de septiembre, Carvajal volvía a caer con una lesión en el sóleo de la pierna derecha.

Carvajal se lesionó en el derbi y volvió a caer en el Clásico / AP

El de Leganés reaparecía un mes después en el Clásico. Sustituía a Valverde, que también acabó tocado, para jugar 18 minutos. Sin embargo, acabó con molestias y los doctores del club, tras una exploración, encontraron "la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha". Pasó por el quirófano y posiblemente no volverá hasta principios del próximo año.

Trent ha vuelto

Sin laterales, Xabi probó a Asencio, pero el canterano no acabó de responder en una posición que no es la suya. Y lo hizo tras aquellas palabras de Valverde de que no había “nacido para jugar de lateral”. Al vasco no le quedó otro remedio que ponerlo ante la falta de recursos y, también, por no atreverse a probar algún canterano.

Ahora es el uruguayo el que tiene problemas físicos a falta de que pase las pruebas médicas pertinentes. La parte positiva es que Alexander Arnold se ha recuperado para ocupar ese lateral derecho que tantos quebraderos de cabeza dio a Ancelotti y hereda Alonso, que toca madera para que el inglés no vuelva a lesionarse.