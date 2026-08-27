Gabriel Rufián, sobre la recalificación de terrenos del Real Madrid: "A mí me han dicho que no pueden competir con los clubs Estado"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, podría volver a beneficiarse de una importante operación urbanística en Madrid, 25 años después de la transformación de los terrenos que el club tenía en el Paseo de la Castellana. En esta ocasión, el proyecto afecta a la actual Ciudad Deportiva situada en Valdebebas.

El Ayuntamiento de Madrid, bajo el gobierno de José Luis Martínez-Almeida, plantea modificar la edificabilidad de una parcela del Real Madrid con una superficie de unos 448.000 metros cuadrados. La iniciativa contempla ampliar los usos que podrán desarrollarse en estos terrenos y permitir actividades con finalidad económica.

Ratificado para generar ingresos

Entre las posibilidades que recoge el planteamiento aparecen oficinas, instalaciones hospitalarias, una universidad privada, hoteles y establecimientos comerciales. De esta manera, una parte importante del suelo podría quedar vinculada a actividades distintas de las estrictamente deportivas.

El cambio supondría además una reducción de la edificabilidad reservada a instalaciones deportivas. De acuerdo con los datos de la información facilitada, el nuevo planteamiento mantendría unos 89.000 metros cuadrados de edificabilidad para uso deportivo, frente a los aproximadamente 360.000 metros cuadrados contemplados actualmente.

La operación guarda similitudes con la desarrollada por el Real Madrid hace aproximadamente un cuarto de siglo en el Paseo de la Castellana. Aquella recalificación tuvo una gran repercusión económica para la entidad y se convirtió en una de las operaciones urbanísticas más importantes relacionadas con el club.

La reacción de Rufián

La posible operación también ha provocado reacciones políticas. El diputado de ERC Gabriel Rufián ironizó en X sobre la situación y cuestionó el discurso habitual acerca de la capacidad económica de los grandes clubes. En un mensaje publicado en la red social escribió: "No puede ser porque a mí me han dicho que el Real Madrid no puede competir con los clubs Estado y que paga en gloria deportiva", explica.

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El proyecto, en cualquier caso, deberá superar los trámites urbanísticos correspondientes antes de convertirse en definitivo.