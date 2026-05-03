Gabriel Rufián hurga en la herida y se mofa de Carvajal: "Hay partido"

Fiel a su estilo, Gabriel Rufián volvió a hurgar en la herida. El político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se convirtió nuevamente en tendencia en redes sociales, especialmente en X, pero esta vez no por sus declaraciones en el Congreso de los Diputados, sino por un comentario sobre la lesión que padece el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal.

Ayer, el Real Madrid informó a través de sus canales oficiales de que el lateral derecho sufre una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho que le impedirá estar disponible para el partido contra el Espanyol. Habrá que seguir de cerca su evolución, ya que no se descarta que pueda perderse lo que resta de temporada.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho. Pendiente de evolución", exponía el comunicado del Real Madrid.

Esta lesión también le deja prácticamente sin opciones de acudir al Mundial, en caso de que aún tuviera alguna posibilidad. La temporada de Carvajal ha sido bastante discreta y todo apuntaba a que Luis de la Fuente no contaría con él.

No obstante, el jugador del Real Madrid confiaba en tener minutos en estos últimos encuentros para llegar en buena forma, pero Álvaro Arbeloa ha apostado más por Alexander Arnold, quien tampoco está rindiendo a un gran nivel.

La lesión del capitán del Real Madrid no pasó desapercibida para Rufián, quien no dudó en compartir un mensaje a través de la red social de Elon Musk.

El político de ERC señaló: "Vox echa a Ortega Smith y la Falange a Carvajal. Hay partido".

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Cabe recordar que Rufián siempre ha manifestado su amor incondicional por el Espanyol, donde en una entrevista señaló que ser aficionado del equipo blanquiazul "es ser marxista". En 'Marca', señaló: "De pequeño me di cuenta rápidamente de que en mi clase todo el mundo era del Barça o del Madrid, y que lo fácil era ser de un equipo grande. Entonces decidí hacerme de uno pequeño y del sitio más o menos donde vivía".