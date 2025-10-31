Gabi atiza a Vinicius: "Es inaceptable y una cosa egocéntrica"

El enfado de Vinicius no pasó desapercibido para nadie. Aunque el brasileño y Xabi Alonso han zanjado la polémica, varios exfutbolistas han dado su punto de vista, el último de ellos Gabi Fernández. El exjugador del Atlético de Madrid ha atizado al 7 del Real Madrid: "Es inaceptable que haga un comunicado y al único que no pida perdón sea al entrenador. Para mí, es una cosa egocéntrica".

Gabi, que fue destituido recientemente como entrenador del Real Zaragoza, cree que el comportamiento de Vini desde su llegada a España es inaceptable. "Vinicius pone a prueba todos los días a toda la gente que tiene alrededor. Para mí era de esperar y el que tiene que tomar cartas en el asunto, es el entrenador. Lo que más detesto del fútbol y de los futbolistas son los gestos, los aspavientos, que te pongan a prueba en público. De puertas para dentro, todo lo que quieras", mencionó el exfutbolista en una entrevista a 'El Larguero' de la Cadena SER.

Asimismo, Gabi ha defendido la actuación de Xabi Alonso, quien cree que "está solventando muy bien estas situaciones", aunque debería haber hablado con el brasileño "justo después del clásico". "Es muy difícil saber ganar. Al final es un cúmulo de cosas, y te vas creciendo y vas haciendo cosas que para mí no corresponde. Juzgas a compañeros, al entrenador, a la afición rival, a un país diciendo que todos somos racistas... ¿Qué cojones está pasando? Para mí, no es el camino. Ahora los líderes de los equipos modernos son los entrenadores. Claro que hay jugadores líderes, pero se deja que el líder sea el entrenador", apuntó Gabi.

El consejo de Gabi a Lamine

El otro foco de debate tras el clásico fue el inadvertido encuentro de Lamine Yamal. Tras calentar la previa con sus declaraciones en la Kings League, la estrella del Barça, que arrastra molestias en el pubis, no mostró su mejor versión. Por ello, Gabi ha aconsejado que se centre en el terreno de juego. "Es un fuera de serie y va a marcar una época, pero fuera del campo está yendo demasiado rápido", advirtió el exentrenador del Zaragoza.

El exjugador colchonero, además, ha recomendado a las personas de su entorno que le ayuden a enderezar el rumbo. "Él ya tiene una responsabilidad, tiene un megacontrato y representa a mucha gente, entre ellos a los que estamos en el fútbol español. El entorno le tiene que ayudar, alguien le tiene que ayudar. No es querer matarlo el día de mañana, le tienen que ayudar", sentenció Gabi.