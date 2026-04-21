El futuro de Víctor Muñoz, en el aire: "Aceptamos las normas que impuso el Madrid"

¿En qué equipo jugará Víctor Muñoz la próxima temporada? Es una de las grandes preguntas de cara al mercado de fichajes que arrancará este verano. El actual extremo de Osasuna, que tiene el 50% de sus derechos, ha sido una de las sensaciones de la temporada y podría cambiar de aires en unos meses. Los blancos planean ejercer la opción de recompra, mientras otros equipos como el Barça están muy pendientes de las decisiones que se vayan tomando.

Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, ha explicado algunas de las claves de la operación en la previa del partido ante el Athletic en San Mamés. "El punto es que el Real Madrid tiene tres años de una recompra que ya está pactada", afirmó ante los micrófonos de DAZN.

"Lo que hacemos es disfrutar de Víctor. El fútbol es muy cambiante. Cuando vino hace siete meses nadie esperaba que fuera con la selección. Lo que hacemos es disfrutar de él hasta final de temporada y luego ya veremos. El fútbol da muchas vueltas", añadió el director deportivo del conjunto navarro.

Osasuna no pierde la esperanza de contar con él otra campaña, aunque sabe que será algo muy complicado. "Obviamente, pero ten en cuenta que mucha gente nos reprochaba una apuesta por un chico tan joven y con tan pocos minutos en primera y ahora la pregunta es: ¿por qué no comprasteis el 100%? Es complicado. Nosotros aceptamos las normas que había impuesto el Real Madrid, encantados. El chico ha acertado de pleno y nosotros con él", sentenció Braulio.

Victor Muñoz se ganó a pulso la llamada de Luis de la Fuente / X

La intención del Real Madrid es ejercer la opción de recompra este mismo verano, siendo uno de los regresos al conjunto blanco junto a Endrick y Nico Paz, mientras que el caso de Jacobo Ramón dependerá de las opciones que ofrezca el mercado en el centro de la zaga, donde el club tiene claro que quiere reforzarse.

En las últimas semanas, Víctor Muñoz cambió de agencia de representación para unirse a Niagara Sports Company, la misma que lleva a futbolistas como Dani Olmo y Joan García. Un paso que muchos interpretaron como un acercamiento al Barça. El extremo está en la lista de deseados, pero el conjunto blaugrana no ha hecho ningún movimiento por el jugador.