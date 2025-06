El futuro de Rodrygo, condicionado

El madridismo ha dejado de creer en Rodrygo Goes. Su fútbol se ha caído en un equipo en el que otros jugadores llaman a la puerta para ser titulares. No convence su frialdad, falta de carácter y conformismo, condiciones que no casan con el ADN del Madrid. Se le reconoce su exquisitez futbolística, pero no compensa cuando se abstrae del juego, no tiene continuidad, y se vuelve invisible para desaparecer.

Contacto con clubes

Rodrygo llevaba desde el 26 de abril sin jugar un minuto. Reapareció ante el Al Hilal en el Mundial de Clubes con otra actuación gris. Para Ancelotti era insustituible y Xabi Alonso ha considerado que si el italiano lo utilizaba era por su aportación al colectivo. Pero no aportó casi nada salvo el maravilloso pase al espacio a Gonzalo para que marcase el 1-0. Punto final a su actuación.

El entorno madridista está un poco cansado del brasileño. Sus salidas de tono amenazando con irse, o las reuniones de su padre con otros clubes, como con el City como descubrió ‘El Chiringuito’ a finales de marzo, no gustan en el club. De hecho, ahora sería el Arsenal el equipo que lleve un tiempo manteniendo contactos con su entorno, según descubre ‘As’. Otros medios han especulado en que los gunner preparaban una oferta para presentarla al Madrid.

Su precio, 100 M€

El Madrid, por su parte, cuenta con él. Tiene contrato hasta 2028, pero no le cerraría la puerta, como a ningún jugador, en caso de que pida irse. Llegado ese momento, debería presentar una oferta que convenciese a Florentino Pérez, pero no los 70 millones que pretende dar el Arsenal. No lo vende por debajo de los 100 M€, teniendo en cuenta que su cláusula es de mil millones y con un valor de mercado que ha bajado de 110 a 90 por la caída de rendimiento.

Xabi Alonso fortalecerá la banda derecha con la llegada en agosto del argentino Franco Mastantuono. "El tiempo lo dirá, pero claro que Franco puede ser titular o entrar desde el banquillo. La idea es que sea titular", avisa el técnico madridista. Esto oscurece aún más el futuro del brasileño, que ha dejado claro que no aceptaría un retroceso en su rol de titular. Pero, además del argentino, Güler sigue creciendo y el madridismo pide a voz en grito su titularidad y también ocupa la banda derecha.