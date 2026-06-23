El futuro de Nico Paz se decide esta semana

Nico Paz es una de las carpetas importantes que el Real Madrid tiene abiertas. El argentino se encuentra disputando el Mundial con su selección a la espera de noticias tras una gran temporada en el Como. La posición del futbolista es clara ahora mismo: viendo los fichajes que está haciendo el Madrid prefiere seguir una temporada más en el Como.

Mourinho ahora mismo cuenta con futbolistas como Bernardo Silva, Arda Güler o Bellingham para la posición de mediapunta. Consciente del 'overbooking', Nico cree que la mejor opción es seguir creciendo a las órdenes de Cesc Fàbregas, uno de los técnicos más importantes de su carrera.

El Madrid ahora estudia varios escenarios. Según apunta Fabrizio Romano, prefiere activar la cláusula de recompra de 9 millones y vender al jugador, mientras que el Como es partidario de mantener las condiciones actuales del acuerdo.

Madrid y Como hablarán este jueves sobre el futuro del futbolista pero -apunta Matteo Moretto- que el club blanco ya ha comunicado de manera informal al Como en las últimas semanas su intención de recuperar a Nico para ponerlo en el mercado por 60 millones.

Según estas mismas informaciones, el Como quiere hacer un último intento durante la reunión prevista para esta semana con el fin de retener a Nico una temporada más.

Su temporada de explosión

En su segundo año en el fútbol italiano, Nico Paz ha dado un gran salto: 13 goles y repartir siete asistencias, cifras que superan con claridad las de su primera temporada, cuando registró seis tantos y ocho asistencias. El mediocampista argentino abandonó el Real Madrid el 25 de agosto de 2024, fecha en la que el Como confirmó su incorporación por alrededor de seis millones de euros. En la operación, el club blanco mantuvo las fórmulas habituales en estos casos: una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta.

Este tipo de acuerdos forma parte de la estrategia del Real Madrid para no desprenderse del todo del control sobre jugadores formados en La Fábrica. Aun así, estas cláusulas están sujetas a una escala de precios creciente con el paso del tiempo, dentro de unos límites ya fijados.

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En el caso de Nico Paz, su recompra podía activarse este verano por unos nueve millones, mientras que en la siguiente temporada el coste subiría hasta los diez. A partir de ahí, esa opción se agotaría, quedando únicamente el derecho a percibir un porcentaje, normalmente en torno al 50%, en caso de una futura transferencia.