El futuro de Mourinho depende de su mujer

El fichaje de José Mourinho por el Real Madrid tiene muchos flecos por definir. El primero, que Florentino Pérez hable con el portugués y le ofrezca el cargo en caso de ser verdad que lo quiere de vuelta, algo que el protagonista asegura que no se ha producido. Después, que el técnico tome una decisión y para eso debe pasar el filtro familiar y tenga la aprobación de su esposa Matilde Faria, y la opinión de sus hijos Matilda y José Mario, según des vela ‘A Bola’.

Influencia

En Portugal siguen con atención el interés del Madrid por el técnico del Benfica. Analizan pros y contras y uno de ellos es el lazo familiar del entrenador. Su mujer e hijos residen en Londres y no en Lisboa donde Mourinho está trabajando en estos momentos. ‘A Bola’ asegura que es su pilar fundamental, que influye enormemente en cada decisión que ha tomado a lo largo de su carrera.

Se pregunta si renovará por el Benfica o se marchará al equipo blanco. Decida lo que decida, Matilda ayudará a tomar esa decisión. La cónyuge del técnico es el cuarto condicionante de la operación, con Rui Costa y Florentino Pérez, presidentes del Benfica y Madrid, respectivamente, y Mourinho como protagonistas principales de la decisión final.

Mourinho en un entrenamiento con el Benfica / EFE

Define a Matilde como una persona “muy discreta pero extremadamente influyente en la vida personal y profesional del técnico de 63 años”. Recuerda que en el pasado influyó en decisiones trascendentales de su marido como aceptar una propuesta del Tottenham o rechazar otras tan relevantes como la selección inglesa o el PSG. Evidentemente, la última palabra es del propio Mourinho escuchada y valorada la opinión de su núcleo familiar.

Reunión clave

De decidir quedarse en Lisboa, Rui Costa tendría que renovarle el actual contrato, porque el actual, le queda un año más, no sería suficiente si al final decide marcharse. Su cláusula de rescisión es asequible para cualquier club interesado. Podría marcharse previo pago de tres millones de euros. Si renueva, será con una mejora sustancial del contrato que tiene en la actualidad.

Ambas partes tienen previsto mantener una reunión para abordar esta situación en la segunda quincena de este mes, donde decidirán “si continúan o se separan", como desvelo el propio Mourinho. Los dirigentes lisboetas esperan que en esa cita el técnico tenga claro lo que quiere. Para entonces, Mourinho habrá consensuado su decisión con su mujer.