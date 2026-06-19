El futuro de Güler, en manos de Mourinho

Arda Güler ha sido una de las pocas notas positivas de la mala temporada del Real Madrid. El centrocampista turco se ha hecho un hueco en el equipo a base de su buen criterio futbolístico, aprovechando el espacio que le dejó Bellingham a principio de temporada tras pasar por el quirófano para solucionar sus problemas en un hombro.

Crecimiento

Llegó al Madrid recién cumplidos los 18 años y Ancelotti le dio las oportunidades justas, e incluso lo alineó junto a Bellingham en 16 de los 22 partidos que fue titular. Xabi Alonso le hizo titular con Bellingham lesionado. Sus actuaciones fueron brillantes y se ganó un sitio incluso con Arbeloa, para jugar 40 partidos. Fue su confirmación en el Real Madrid.

La llegada de Mourinho compromete su futuro. El portugués ha fichado más competencia al turco con la llegada de Bernardo Silva. El ex del City ocupa posiciones similares a la suya y a la de Bellingham, aunque puede retrasarse para acompañar al medio centro del equipo.

Mourinho decide si Güler será o no importante en su proyecto / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

Ocupar la banda derecha para dejar su sitio a Bellingham o retrasarse al medio centro para ayudar a Valverde y Tchouameni han sido posiciones ocupadas por el turco esta temporada y ahora pueden ser el doble cometido de Bernardo Silva. Ni que decir tiene que si Güler acaba en el banquillo, Brahim y Rodrygo también perderán protagonismo.

Elogios de Mourinho

A favor, que Mourinho es admirador del fútbol del turco desde hace tiempo. “Para jugar en el Madrid, la personalidad es muy importante. Los jugadores deben tener interiorizado que son lo suficientemente buenos para jugar ahí, no pueden estar asustados”, indicó el portugués refiriéndose al Arda cuando entrenó al Fenerbahçe, al que quiso recuperar para el equipo turco.

“Güler está mostrando una gran personalidad y calidad diferencial”, añadió el ex técnico del equipo otomano. A favor, también, que puede desempeñar el papel que tuvo Ozil en la primera etapa de Mourinho al frente del Madrid. El alemán, de origen turco, fue pieza clave en los esquemas del portugués. Son referencias positivas, pero el futuro de Güler está en manos de un técnico que no se casa con nadie.