El futuro de Ancelotti se tambalea ante un Florentino que no perdona

La goleada en el Etihad es la peor en Champions del Madrid desde 2009 en Liverpool; además, ha perdido 11 partidos en el peor registro desde aquel año El madridismo sigue avalando al italiano, que perdió con el mismo once titular con el que ganó 0-4 al Barça en la Copa y los dos choque ante el Chelsea por 2-0

Las palabras muchas veces se las lleva el viento. Florentino Pérez ratificaba a Carlo Ancelotti hace dos semanas en una iniciativa desconocida del presidente del Real Madrid, que nunca se había pronunciado antes sobre la situación de los entrenadores que ha tenido. El italiano sigue teniendo el aval del madridismo, que cree en él pese al mal papel en la Liga y en la mala manera de despedirse de la Champions , la peor derrota de los blancos desde 2009 cuando perdieron 4-0 ante el Liverpool del "chorreo" de Boluda.

El técnico blanco repitió en el Etihad el mismo once que ganó 0-4 al Barça en la Copa, y el que eliminó al Chelsea (0-2 y 2-0). “No hemos hecho lo que estaba planteado, pero no hay que hacer un drama”, decía el italiano para dejar entrever dónde residió el problema. “En esa especulación nunca hemos entrado. No sé quien lo dice o no, y él tampoco y ni quiero hablar de ese tema. No existe, tiene contrato esta temporada y uno más y estamos encantados con él”, dijo Florentino Pérez hace unos días.

DEBATE ABIERTO

Una frase que cada cual interpreta a su manera. Para unos, la ratificación es clara y, para otros, deja abierta la puerta de salida. La goleada ante el City, sobre todo en las formas de un equipo a la deriva, abre el debate sabiendo que Florentino Pérez es de los que no perdona. Ancelotti lo sabe bien. Lo vivió en su primera etapa cuando fue cesado de manera fulminante e incluso sin esperarlo quedándole otro año de contrato. Como ahora.

Se abre un compás de espera sobre el futuro del italiano, al que está esperando la selección de Brasil, un destino que le ilusiona, aunque más le ilusiona “seguir en el Real Madrid muchos años”, como ha dicho públicamente en varias ocasiones. La realidad es que el equipo blanco ha mostrado picos altos y bajos a lo largo de la temporada. Le ha faltado regularidad, sobre todo en la Liga, y la consecuencia es que ha perdido 11 partidos, igual que las dos peores temporadas de la segunda etapa de Florentino en la presidencia.

La primera, en el segundo año de Mourino, la 12-13, y el portugués fue despedido pese a su estrecha relación con el presidente; y la segunda, en la 18-19 de los tres entrenadores (Lopetegui, Solari y Zidane). Y puede ser peor, porque quedan cuatro partidos de Liga (Valencia, Rayo, Sevilla y Athletic) y esas once derrotas pueden aumentar para acabar siendo la temporada con más partidos perdidos desde la 2009-10.

Ancelotti vivió una noche muy dura en el Etihad | AFP

QUIÉN TIENE LA CULPA

Pero la pregunta es de quién es la culpa, de Ancelotti o de la planificación de la plantilla. Las encuestas se inclinan por la segunda cuestión, y excusan al italiano cuyo perfil gusta dentro y fuera del madridismo. El entorno blanco ha destacado desde que empezó la temporada que la plantilla podía no ser suficiente para un curso con seis competiciones y un Mundial de por medio. Un año de muchísima exigencia en la que se iba a necesitar secundarios de categoría para mantener el tipo.

Al final se ha comprobado que no ha dado para más. El ejemplo lo tuvo del mismo City cuando con Benzema y Vinicius a la deriva, el madridista miraba el banquillo y no veía un relevo de altura para marcar goles o tumbar rivales, mientras que Guardiola sacaba a Foden, Julián Álvarez o Mahrez, que serían titulares en cualquier equipo del mundo.

Manchester City - Real Madrid | El gol de Julián Álvarez | TELEFONICA

Ancelotti tiene lo que tiene, una plantilla de 16 jugadores útiles a su entender y de siete secundarios, de los que cinco no han participado. Y todo para hacer frente a una temporada en la que muchos de los imprescindibles alcanzan los 60 partidos jugados y con otros que no han estado a la altura como Benzema, imprescindible en el entramado del equipo. Pero Ancelotti tampoco se libra de alguna crítica como haber dejado fuera a Rudiger cambiando lo que funcionó en el partido de ida y lo hizo para repetir por cuarta vez el mejor once que ha utilizado esta temporada, pero, que como él dice, “no cumplió con el planteamiento”.El balón está en el tejado del presidente. Lo que dijo se puede entender de manera cronológica haciendo referencia a ese momento. Pero el final no ha podido ser peor y da lo mismo que el italiano tenga el respaldo del madridismo, que la decisión la tomará Florentino Pérez y todos la acatarán con disciplina en una temporada en la que ha ganado tres títulos, pero ninguno de los dos exigidos: Liga o Champions.