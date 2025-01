El futuro de Ancelotti no peligra, pero…

La dura derrota ante el Barcelona no tendrá consecuencias a corto plazo en el futuro de Carlo Ancelotti al frente del Real Madrid. Florentino Pérez no tiene previsto tomar medidas, de momento. Confía en el italiano, que es feliz dirigiendo al equipo, pero nadie descarta que adopte decisiones drásticas si el equipo se sigue cayendo. En otros tiempos, Ancelotti estaría con la soga al cuello después de las dos tremendas derrotas a pies de su máximo rival nacional.

Balance favorable

Quedan la Champions, la Liga, la Copa del Rey y el Mundial de Clubes tras ganar la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. De momento, las cuentas salen a favor del italiano, aunque las dudas futbolísticas cuestionan algunas de sus decisiones. El equipo no acaba de convencer, pese a que últimamente parecía corregir defectos dando la impresión de encarrilar su situación siendo sólido y contundente.

Ancelotti tiene contrato hasta junio de 2026. Lleva desde 2021 al frente del equipo en su segunda etapa. Los éxitos le vienen acompañando ganando todos los títulos que ha disputado. Sin embargo, no acaba de sacudirse las dudas sobre la trayectoria de esta temporada. La irregularidad es la nota predominante, aunque a su favor tiene que el proyecto cojea: una plantilla corta, con lesionados importantes y puestos mal cubiertos.

Solari y Xabi Alonso

Florentino Pérez está contento con el italiano, que se ha convertido en el mejor portavoz del club. Proyecta una excelente imagen, pero no es suficiente si no gana títulos. Perder la Supercopa pase, pero no de la forma que lo han hecho: el 2-5 se suma al 0-4 de la Liga ante el rival por excelencia. El jueves llega la Copa, un traspié contra el Celta podría cambiar el semblante y la idea del presidente. Echó a otros por menos.

Los objetivos, de todas formas, son la Liga y la Champions. No ganar uno de ellos sería definitivo. El riesgo para el italiano sería caer en Europa antes de tiempo y descolgarse de la lucha por la Liga. Una situación extrema que sí daría pie a tomar decisiones, que pasarían por destituirlo y poner de entrenador interino a Santiago Solari para dejar hueco en verano a Xabi Alonso, el técnico llamado a ser el relevo de Ancelotti.